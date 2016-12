Dove i cittadini in Europa hanno più denaro da spendere

GfK ha creato un ranking dei paesi con il potere di acquisto maggiore

I paesi in Europa nei quali i cittadini hanno più soldi da spendere a disposizione, sono anche i più piccoli. Questo lo dimostra uno studio sul potere di acquisto eseguito dai ricercatori di mercato della ditta tedesca GfK: i primi posti del ranking vengono occupati da Liechtenstein, Svizzera, Lussemburgo e Norvegia. I dati legati alla popolazione sono comunque bassi in questi paesi confrontandoli con i 4 pesi massimi Germania, Gran Bretagna, Francia e Italia.

Complessivamente i consumatori europei disponevano per l’anno 2016 di 9180 miliardi di Euro per le proprie spese e per i loro risparmi. Il 60 % di questo potere di acquisto si distribuiva tra i 4 pesi massimi, i quali registrano il 40 percento della popolazione complessiva dell’Europa.

La GfK non ha considerato soltanto i 28 stati membri della UE, ma i 42 paesi del continente. La Russia non è stata compresa nel calcolo.

La Spagna è abbastanza precisamente nella media della distribuzione del potere di acquisto.

Ci sono grandi differenze tra le singole regioni al interno dei paesi.

