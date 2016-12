Onde os cidadãos da Europa têm mais dinheiro para consumir

A GfK apresenta o ranking dos países com maior poder de compra

Os países europeus onde os cidadãos mais têm dinheiro para consumir são também os menores. É o que mostra um estudo de poder de compra de pesquisadores da empresa alemã GfK: Liechtenstein, Suíça, Luxemburgo e Noruega estão no topo. As populações destes países são pequenas, mas isso em comparação com os quatro pesos-pesados Alemanha, Grã-Bretanha, França e Itália.

No geral, os consumidores europeus dispuseram em 2016 de cerca de 9,18 trilhões de euros para suas despesas e poupanças. 60% deste poder de compra foram divididos entre os 4 pesos-pesados, que compõem 40% da população total da Europa.

A GfK contabiliza não apenas os 28 estados membros da UE, mas os 42 países do continente. A Rússia não é contabilizada.

A Espanha ficou exatamente na média do continente.

Também são grandes as diferenças entre regiões internas de um mesmo país.

