Revestimentos de rochas naturais trazem plantas e animais da selva para a parede

„The Jungle“ (A Selva) é o título simples e direto da nova coleção da empresa italiana Q-BO-Project, que foi apresentado na feira Cersaie em Bologna (26 a 30 de setembro 2016). Como de hábito, trata-se de revestimentos de grandes formatos, com os quais se pode levar arranjos temáticos para as paredes de casa. A empresa, com quase 10 anos de experiência, aqui se utiliza sobretudo da técnica de jateamento abrasivo para compor a superfície de diferentes tipos de rochas naturais na clássica técnica do baixo relevo.

Em alguns dos motivos, é aplicada purpurina sobre os revestimentos.

Paralelamente, a empresa também produz cerâmicas.

A Q-BO foi fundada em 2009. Pronuncia-se „cubo“ e claramente se inspira em formas quadráticas. Sim, ao nome se soma também a palavra „Projeto“. A ideia é marcar a preocupação da empresa com a busca de novos caminhos.

Mostramos alguns motivos da nova coleção e alguns outros produtos.

(14.10.2016)