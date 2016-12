LivingKitchen 2017: Individualisierung auch in der Küche mit einer Vielzahl an Werkstoffen und neuen Farben

Auf dem Messe-Schwerpunkt der IMM Cologne (16.-22. Januar 2017) zeigt Miele Schieferflächen für Einkaufsnotizen oder Kinderkunst

Waren in der Küche bis vor kurzem noch neutrale, sanfte Farben und zurückhaltende Materialien gewünscht, so zeigt sich nun ein Trend zur Individualisierung mit einer Vielzahl an Werkstoffen und neuen Farben. Gezeigt werden die neuesten Ideen auf der LivingKitchen in Köln, die parallel zur IMM Cologne 2017 vom 16.-22. Januar stattfindet.

Wo man sich früher entscheiden musste zwischen modernem, cleanem Look und gemütlichem Landhaus-Stil gibt es heute selbst bei Holz-Küchen unendlich viele Zwischentöne. Dabei wird gerne gemixt: Holz mit Metall oder Stein, dunkle, edle Hölzer mit Glas und Edelstahl, glatte weiße Fronten mit offenen Regalelementen in warmen Holzqualitäten. Da, wo Materialien kombiniert, farbliche Nuancen gewagt oder ein formaler Versatz in der Höhe oder über Ecke gewählt wird, binden Arbeitsplatten und sich wiederholende Farben das Ganze wieder zu einer Einheit zusammen. So wird etwa der Esstisch gerne aus der Kochinsel oder der Arbeitszeile herausentwickelt und in den Raum geschoben, durch die Farb-oder Materialwahl aber direkt wieder der Küche zugeordnet: ein Solo spielendes Möbel, das trotzdem nicht alleine steht.

Arbeitsplatten fallen sofort ins Auge und schaffen elegante Übergänge zwischen verschiedenen Bereichen wie Kochen, Kühlen, Spülen und Essen. Als verbindende Elemente zeugen sie von durchdachten architektonischen Lösungen.

Schon an der Oberfläche dominiert der Trend zum individuellen Look: Miele wartet mit Schiefer auf, was den praktischen Aspekt hat, dass sich hier mit Kreide Einkaufslisten und Kinderkunst festhalten lassen – für die Anforderungen und die Kunst des Augenblicks. Warendorf zeigt bei der Interpretation des aktuell sehr angesagten Metall-Looks eine ungewöhnliche Rostoptik.

LivingKitchen, Köln, 16.-22. Januar 2017

Quelle: Kölnmesse

(15.12.2016)