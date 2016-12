Novo prédio de centro comunitário na cidade checa de Liberec é todo em ardósia negra

O prédio quer marcar e impulsionar a revitalização de um bairro decadente

Os dois prédios parecem irmãos apoiados um no outro, deixando claro que são distintos e mesmo assim irmanados. Para nós aqui, o que interessa é o prédio moderno da direita, o Centro Comunitário Vlasta Burian na cidade de Liberec, no norte da República Checa. Ele deve impulsionar a recuperação de um bairro decadente no entorno do centro histórico da cidade e injetar-lhe nova vida.

O prédio moderno orienta sua altura e padrão de fachada pelas construções bastante antigas do entorno. Contudo, ele tem um único tom de cor e material, a ardósia intensamente negra. „Isto nós escolhemos em conjunto com o instituto do patrimônio histórico“, afirma o arquiteto Pavel Št’astný, „nesta região, este era o padrão comum de composição para prédios de apartamentos.“

A imprensa local tinha outras interpretações: a personalidade que dá nome ao centro comunitário, Vlasta Burian, antigamente um comediante famoso, sempre vestiu em seus filmes calças pretas. A casa onde ele nasceu está bem perto dali.

Os custos do prédio ficaram em cerca de 15 milhões de coroas checas (CZK), o que em euros representa aproximadamente 480.000 € (ou US$ 523.000). Metade disto veio da União Europeia. No térreo encontra-se um café e acima dele há salas para reuniões e opções de lazer abertas ao público.

Uma outra diferença em relação à casa vizinha se reconhece num segundo olhar: o teto do prédio é em três águas, ou seja, têm uma aresta a mais que o antigo prédio ao lado. Isso dá a impressão de que um se reclina sobre o outro, e a razão para isso, segundo o arquiteto, é não tirar a luz solar do outro lado da calçada.

Št’astný Pavel Architekt (checo)

Fotos: Št’astný Pavel Architekt

