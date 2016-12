Nuova costruzione del centro comunale della città ceca di Liberec completamente in ardesia nera

L’edificio vuole mettere un accento e dare nuovi impulsi ad un quartiere trascurato

I due edifici sembrano appoggiarsi l’uno all’ altro come due fratelli, consapevoli di essere diversi, ma di sentire ugualmente l’appartenenza comune. Per noi è interessante la nuova costruzione a destra, il centro comunale Vlasta Burian nella citta di Liberec al nord della Repubblica Ceca. Esso dovrebbe conferire nuova vita e nuovi impulsi per lo sviluppo del quartiere trascurato ai confini del centro storico.

La nuova costruzione si orienta completamente per la sua altezza e per la facciata al vecchio edificio a fianco, portando però un solo colore e un materiale, cioè ardesia nera. „Questa l’abbiamo scelta in concordanza con l’istituto dei beni culturali“, dice l’architetto Pavel Št’astný, „in questa regione è stato il tradizionale aspetto per case residenziali.“

La stampa locale aveva un’altra interpretazione a riguardo: l’eponimo del centro comunale, Vlasta Burian, un commediante una volta noto, portava sempre dei pantaloni neri nei suoi film. La sua casa natale è nelle vicinanze.

Le spese per la nuova costruzione si aggiravano intorno a circa 15 milioni di corone ceche (CZK), convertiti in Euro circa 480.000 € (523.000 US-$). La metà è arrivata dall’Unione Europea. Al pianterreno c’è un bar, sopra i cittadini dispongono, tra le altre cose, di sale convegni e offerte per il tempo libero.

Un’altra differenza con la casa vicina la si nota soltanto al 2° sguardo: il tetto della nuova costruzione è un tetto a padiglione, e ha quindi una falda in più rispetto al vecchio edificio a fianco. Per questo motivo sembra che si appoggi; questo, secondo gli architetti, per non togliere la luce solare agli edifici dall’altra parte.

Št’astný Pavel Architekt (ceco)

Foto: Št’astný Pavel Architekt

(15.12.2016)