Appunti brevi

Alcune scimmie hanno praticamente raggiunto l’età della pietra, perché sfruttano delle pietre come attrezzi, così si evince da un contributo della BBC. Probabilmente non supereranno questo stadio: gli uomini hanno modificato talmente tanto le condizioni ambientali che le popolazioni di scimmie difficilmente potrebbero riuscire nell’ intento di sviluppare i propri attrezzi (1, 2).

Sotto il nome „AkdoLAM“ la ditta turca Akdo/Silkar ha portato dei pannelli in pietra sottili su un supporto alveolare in alluminio sul mercato.

„Trascorso“ così GumDesign chiama il suo vaso in terracotta con uno zoccolo in marmo bianco. Entrambi sarebbero dei tipici materiali di origine terriera, scrivono i designer in un comunicato stampa. I pezzi vengono prodotti dalla ditta MarmoService.

La fiera Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l’architettura e dell’arredo bagno si svolgerà anche negli anni 2017-2020 con l’opzione di ulteriori 2 anni a Bologna. Questo lo ha comunicato l’associazione Confindustria Ceramica insieme all’ente fiera Bolognafiere. Un elemento centrale per le trattative erano „gli investimenti destinati alla riqualificazione del Quartiere fieristico, per i quali è stato concordato che l’effettiva realizzazione degli stessi investimenti previsti da BolognaFiere sia aspetto fondamentale per una manifestazione leader a livello internazionale come Cersaie.”, si legge.

La Congregazione per la Dottrina della Fede del Vaticano si è espressa sulla sepoltura dei morti. La cremazione sarebbe concessa, anche se la sepoltura sarebbe meglio per i credenti. Le ceneri dovrebbero essere deposte in un cimitero. Conservarle a casa o addirittura diffonderle non sarebbe concesso

Video del mese: Una nuova tomba di tumolo eretta nel modo dell’età della pietra è stata avviata in Inghilterra per la sepoltura delle urne (Video, 1).

(17.12.2017)