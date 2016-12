Notas e Agenda

Alguns primatas quase alcançaram a idade da pedra por utilizarem pedras como instrumento, informa uma reportagem da BBC. Contudo, se supõem que eles não avancem para outro estágio: os humanos mudaram tanto o meio ambiente, que as populações de primatas permanecem muito pequenas para que pudessem lograr o aperfeiçoamento de ferramentas (1, 2).

O AP Sten Group da Suécia comprou a empresa Emmaboda Granit (1, 2).

O CETEM recebeu patente pelo uso de finos de granito em asfalto.

„Nova aplicação de resíduos da lavra do mármore Bege Bahia: geração de pisos poliméricos geradores de energia“, é o título duma publicação no Cetem.

Seixos coloridos são comercializados no site da Walmart.

Sob o nome „AkdoLAM“ a empresa turca Akdo/Silkar criou painéis de rochas delgadas sobre estruturas em colmeia de alumínio comercializados no mercado.

„Trascorso“ (Passado) é como a GumDesign batizou seus vasos de terracota com pedestal de mármore. Ambos são típicos materiais da telúricos, afirmam os designers em um relise de imprensa. A peças são produzidas pela empresa MarmoService.

A Feira Cersaie para cerâmica em arquitetura e equipamento de banheiros também acontecerá de 2017 a 2020 com a opção de 2 anos adicionais e Bologna. A informação é da federação Confindustria Ceramica em conjunto com a empresa de feiras Bolognafiere. Elementos centrais nas negociações foram „Investimentos no saneamento da área de feiras. Foi acertado que a empresa administradora da feira se ocupará efetivamente também nas ações de saneamento e com isso obterá direitos sobre uma feira líder de renome internacional“, afirma-se.

A Congregação para a Doutrina da Fé do Vaticano se manifestou sobre os procedimentos funerais. A cremação está permitida, mesmo que o enterro seja mais indicado aos crentes. As cinzas devem ser colocadas em cemitérios. Mantê-las em casa ou jogá-las na natureza não é permitido.

Vídeo do Mês: Um mausoléu recém construído ao estilo da Idade da Pedra já está em funcionamento na Inglaterra para receber funerais (vídeo, 1).

