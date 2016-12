Quando o escultor executa sua obra com ajuda de robô

As possibilidades abertas pelas novas técnicas para artistas e designers de produtos foi tema de um projeto da Fundação Arkad

„Criatividade e Robótica“ foi o nome de um projeto da Fundação (Fondazione) Arkad e outros participantes. Tratou-se das mudanças no processo de execução, quando o trabalho escultural é planejado com software e executado com robôs ou máquinas CNC de múltiplos eixos.

No início do projeto, aconteceu em novembro de 2015 uma conferência de um dia na sede da Fundação Arkad, em Seravezza, nas proximidades de Carrara. 200 participantes dos setores de arte, arquitetura e design assistiram 10 palestras.

Nicolas Bertoux, da fundação, sublinha sua opinião do tema: „Com robôs pode-se gerar formas que são absolutamente impossíveis de se imaginar, desenhar ou, menos ainda, realizar com a escultura tradicional.“ Ele vê diversas possibilidades promissoras, mas ao mesmo tempo alerta: „A técnica oferece apenas possibilidades, continua sendo trabalho do artista planejar o que mostrar em uma peça.„

Na 2a. fase do projeto participaram 7 artistas, arquitetos e designers: em workshop em Pietrasanta, Seravezza, Carrara e La Spezia eles utilizaram tecnologia CAD/CAM para desenvolver suas esculturas de mármore e então as executaram em máquina CNC.

Uma particularidade importante esteve nos traços especiais que o uso de máquina deixa na superfície do mármore. Nicolas Bertoux fala disso: „Aquilo podia ser parte da obra de arte, e não apenas o resultado do trabalho de uma ferramenta? Será que o artista pode trabalhar criativamente com aqueles traços?“

Bertoux não silencia sobre o fato de que a técnica também traz novos desafios ao escultor. „Adquirir um robô e mantê-lo é caro. E isso também demanda muito esforço para aprender a usar o programa com eficiência.”

Apresentamos trabalhos que espelharam questões concretas, mostrados nos estandes de empresas participantes do projeto que expuseram na Marmomacc.

Participaram do workshop os seguintes profissionais:

Nicolas Bertoux, Sylvestre Gauvrit e Polo Bourieau (artistas);

Raffaello Galiotto (designer e professor universitário);

Michel Boucquillon (arquiteto); Filippo Protasoni e Moreno Ratti (designers).

As seguintes empresas participaram do workshop:

Marble Studio Stagetti, Studio Corsanini, La Fenice Marmi, Logic Art, Pemart Srl, Marmi Rolla & Marchini, Aldo Pesetti e Studio ARTCO em colaboração com as empresas de robótica QDesign – The Robotics Solution, T&D Robotics e Roboticom.

Fondazione Arkad

Video (em italiano)

Fotos: Fondazione Arkad

(23.12.2016)