Pela 30a. vez foram entregues os Prêmios Macael

A premiação promove a qualidade do material e a capacidade do setor de rochas da Andaluzia

Os „Prêmios Macael“, para obras com este mármore alcançaram neste ano a 30a. edição. A premiação se consolidou como „uma das mais importantes do setor de rochas em nível nacional e internacional“, disse o presidente da AEMA, Antonio Sánchez Tapia, durante o evento. A AEMA é a associação dos empresários deste setor da Andaluzia (Asociación de Empresarios del Marmól de Andalucía).

Antonio Sánchez Tapia destacou em sua fala duas funções do prêmio: por um lado, deve colocar à prova com projetos premiados a qualidade do material e a capacidade técnica do setor. Por outro, trata-se também de um efeito doméstico, onde se quer ressaltar o significado econômico da obtenção do mármore e de seu beneficiamento.

O prêmio engloba várias categorias, inclusive algumas que não necessariamente têm algo direto a ver com o uso de rochas naturais. Descrições detalhadas podem ser encontradas online na revista „el marmól“ em inglês e espanhol.

Inglês

Espanhol

Fotos: AEMA

(25.12.2016)