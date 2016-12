Per la 30esima volta sono stati assegnati i premi per il marmo spagnolo Macael

Il riconoscimento vuole valorizzare la qualità del materiale e il potenziale del settore in Andalusia

Quest’anno i „Premios Macael“, i premi per il marmo spagnolo di questo nome, hanno registrato la loro 30esima edizione. Il riconoscimento si sarebbe ormai affermato „come uno dei premi più importanti per le pietre naturali a livello internazionale e nazionale“, ha detto il presidente AEMA Antonio Sánchez Tapia durante la premiazione. L’AEMA è l’associazione degli imprenditori del settore in Andalusia (Asociación de Empresarios del Marmól de Andalucía).

Antonio Sánchez Tapia evidenzia durante il suo discorso due funzioni del premio: da una parte si mira a dimostrare all’ estero con i progetti premiati la qualità del materiale e il potenziale del settore. Dall’altra parte si tratta anche di un effetto locale, dove si vuole evidenziare il significato della produzione del marmo e della sua lavorazione per l’economia.

Il premio viene assegnato in numerose categorie, anche in quelle che non sono direttamente legate all’utilizzo delle pietre naturali. Descrizioni dettagliate si trovano online nella rivista „el marmól“ in inglese e in spagnolo.

Inglese

Spagnolo

Foto: AEMA

(25.12.2016)