Um 2017 de amor, sucesso e paz

A Stone-Ideas.com deseja a seus leitores e clientes tudo de bom neste ano novo

A Stone-Ideas.com tira agora uns dias de férias: a próxima edição virá em 5 de janeiro de 2017

Nesta ocasião queremos agradecer especialmente as muitas ideias maravilhosas em rochas naturais que nos chegaram de todo o mundo e sobre as quais pudemos noticiar.

Isso nos leva a este vídeo, que mostra uma pedreira da melhor maneira que se poderia imaginar: não como natureza explorada e destruída pelas pessoas, mas como paisagem quase virgem, como em uma manhã logo após a primeira neve do ano. As pessoas se movem através desta pedreira como seres que vivem em harmonia com a natureza.

Nós agradecemos de coração e aguardamos esperançosos por 2017.

(30.12.2016)