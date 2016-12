Un 2017 con amore, successo e pace

Stone-Ideas.com augura ai suoi lettori ogni bene per l’Anno Nuovo

Stone-Ideas.com ora fa qualche giorno di vacanze: il prossimo numero uscirà il 05 gennaio 2017.

Desideriamo cogliere quest’occasione per ringraziarvi particolarmente per le tante idee meravigliose con le pietre naturali da tutto il mondo che ci sono arrivate e sulle quali abbiamo potuto scrivere.

Un video sul tema: mostra una cava, impossibile mostrarla meglio – non come natura sfruttata e distrutta dall’ uomo, ma come paesaggio quasi incontaminato come la mattina dopo una nevicata. L’uomo si muove attraverso questa cava come un essere in armonia con a natura.

Un grazie di cuore da tutti noi – aspettiamo con gioia il 2017.

(30.12.2016)