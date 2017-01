EUROROC informa: Bruselas dispone de una nueva regulación para limitar el polvo de sílice en el lugar de trabajo

Por primera vez, se establecerá un valor máximo para todos los estados europeos / Las federaciones han tenido que aceptar el valor máximo propuesto por la Comisión, pero quieren que la medida se aplique de forma dialogada

Algunas dificultades amenazan desde Bruselas a la industria de la piedra: allí se está preparando la regulación de un nuevo límite para el polvo de sílice. Este polvo se produce durante el trabajo con la piedra desde la cantera hasta su colocación, y puede causar silicosis o cáncer.

Según el último estado de cosas, los representantes de la economía – con EUROROC por parte del sector de la piedra – han presentado su postura mediante un documento dirigido al Parlamento Europeo. En él aceptan el límite impuesto, pero quieren aplicarlo de forma dialogada.

Pero vamos por pasos.

Límite propuesto por la Comisión Europea: 0,1 mg/m³

En mayo de 2016, la Comisión Europea presentó una propuesta para limitar el polvo de sílice a 0,1 mg/m³ en toda la Unión Europea.

Hasta la fecha, cada país tiene establecido un límite distinto, como muestra la tabla, además de regulaciones distintas (1). La propuesta de la Comisión se muestra en la línea roja.

Límite propuesto por el Parlamento Europeo: 0,05 mg/m³

En el Parlamento Europeo, donde se ha enviado la propuesta de la comisión, circula un límite aún más estricto: 0,05 mg/m³.

Pero vayamos más hacia atrás.

La contaminación del polvo en el lugar de trabajo es un tema que se discute desde hace tiempo. Por esta razón, en 2006 tuvo lugar un acuerdo sin precedentes: todas las federaciones implicadas de los países de la UE (desde sectores como el yeso, la fibra de vidrio, la piedra natural hasta la minería) acordaron la forma de mejorar la situación en los lugares de trabajo.

En el acuerdo, firmado en presencia del entonces comisario de la UE, cada país se comprometía a presentar informes anuales sobre el tema.

En esos informes se mencionan los resultados de las mediciones de la contaminación del polvo en cada zona. Además, se registran los cambios que sufren esas mediciones y se describen ejemplos de buenas prácticas para alcanzar mejoras.

El título del acuerdo es recargado, como suele ser habitual: „Agreement on Workers‘ Health Protection Through the Good Handling and Use of Crystalline Silicas and Products Containing it“. Las federaciones participantes se unieron bajo el nombre European Network on Silica (NEPSI). Por parte del sector de la piedra, la representación corre a cargo de EUROROC.

Para expresarlo de otra forma, desde 2006 se han dado pequeños pasos en la dirección deseada, sin que los requisitos legales ahogasen a los empresarios.

Postura oficial de las federaciones

Las federaciones de NEPSI ya han presentado un documento exponiendo su posición sobre la propuesta de la Comisión y del Parlamento (2). En él, y solo para evitar males mayores, se acepta el margen de 0,1 mg. De todos modos, éste margen ya es vigente en muchos países, tal y como muestra la tabla.

No obstante, NEPSI ha solicitado un proceso similar al que dio lugar al antiguo acuerdo para establecer el nuevo límite: quieren que sea aplicado tras consultar a todas las partes implicadas y paso a paso, de forma realizable.

Para mayor claridad: en algunos países, la propuesta de 0,05 mg significaría el cierre inmediato de al menos un tercio de las empresas del sector de la piedra.

Siguientes pasos del proceso

Está previsto que el parlamento europeo decida sobre el valor límite a principios de 2017.

Esta decisión del parlamento será llevada entonces a los estados miembros, donde los sectores afectados pueden expresar su opinión.

Si el tema no supone una gran carga económica para uno de los países o las federaciones se muestran débiles, seguramente el gobierno local implementará la propuesta de la UE.

Para finalizar, las opiniones de los estados miembros se presentan al consejo de ministros de la UE, donde se tendrá que llegar a algún tipo de compromiso.

De momento, ya existe una fuerte oposición en varios países.

Documentos para descargar:

(1) Propuesta de la Comisión Europea (en todos los idiomas de la UE)

(2) Opinión transmitida por NEPSI al Parlamento Europeo (inglés)

Roadmap enero 2017 (inglés)

Euroroc

European Network on Silica (NEPSI)

(15.01.2017)