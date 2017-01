ALLA MARBLE LA MANO DELL’ESPERTO SULLA PIETRA NATURALE

La Marble-Fiera Internazionale delle Pietre Naturali e delle sue Tecnologie, che è una delle tre fiere di pietre naturali più importanti del mondo e che crescendo ogni anno aggiunge forza alla sua forza, quest’anno ospiterà per la prima volta il Congresso Internazionale delle Pietre

La 23a Marble, Fiera Internazionale delle Pietre Naturali e delle sue Tecnologie, organizzata da parte di İZFAŞ e patrocinata dal Municipio Metropolitano di İzmir, si svolgerà tra il 22 e il 25 marzo nella Fiera di İzmir che é il più grande e moderno spazio fieristico della Turchia.

Il Congresso Internazionale delle Pietre invece, che sarà realizzato per la prima volta nell’ambito della Marble, che è una delle tre fiere di pietre naturali più grandi del mondo, riunirà gli esperti del settore. Nei pannelli e attività che si svolgeranno durante la fiera, gli esperti e accademici che hanno realizzato studi internazionali in materia di pietre naturali e marmo, si incontreranno con i partecipanti e i visitatori.

Il Municipio Metropolitano di İzmir e İZFAŞ, al fine di sostenere i giovani e consentire la nascita di idee creative applicabili, creerà una piattaforma speciale nell’ambito del Congresso Internazionale delle Pietre. Nella „Piattaforma di Idee Creative dei Giovani” che sarà realizzata per la prima volta, gli studenti delle facoltà di progettazione industriale, paesaggistica e architettura, si incontreranno con le principali aziende del settore.

Il progetto, con la condizione di essere producibile, commercializzabile e di design originale, si prefigge lo scopo di aumentare il consumo del marmo e delle pietre naturali e di favorire la nascita di nuovi progetti e prodotti.

Potranno partecipare al progetto, designer che non siano professionisti, che abbiano compiuto i 18 anni e non abbiano superato i 30 anni, studenti che attualmente frequentano le facoltà di progettazione, paesaggistica o architettura delle università o sono in possesso del diploma di laurea o di prelaurea nello stesso campo.

I partecipanti al progetto, con la condizione che non lavorino in aziende del settore o non siano insegnanti in aziende collegate al settore, potranno presentare domanda di partecipazione con progetti che non pesino più di 1 tonnellata e con altezza massima di 1 metro.

I progetti dovranno essere stati risolti tecnicamente, non dovranno essere stati prodotti in senso professionale, non devono essere stati inseriti nel mercato e devono essere pronti per la loro applicazione.

İZFAŞ, presenterà in un catalogo ai partecipanti alla fiera i prodotti che hanno la caratteristica di essere producibili con le caratteristiche tecniche della pietra naturale e hanno una forma originale realizzata con pietre turche. Le ditte partecipanti alla fiera forniranno il loro sostegno per la realizzazione dei progetti che hanno analizzato. I giovani designer, collaborando con le aziende del settore, avranno la possibilità di esporre nello spazio del foyer della Fiera di İzmir i loro progetti relativi alla pietra naturale e al marmo, realizzati con le loro idee creative.

Per la piattaforma, la data di inizio accettazione dei progetti era il 22 Dicembre 2016, la data di fine accettazione dei era il 23 Gennaio 2017.

Per ulteriori informazioni sulla piattaforma consultare contatto con Ms. Ceren Demirel (Mail) o Mr Kemal Tosunlar (Mail).

MARBLE, Smirne, dal 22 al 25 marzo 2017

Foto: Izfas

(26.01.2017)