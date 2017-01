EN LA FERIA MARBLE LA MANO DEL EXPERTO EN LA PIEDRA NATURAL

La Marble – Feria Internacional de las Piedras Naturales y de sus Tecnologías, que es una de las tres ferias de piedras naturales más importantes en el mundo y creciendo cada año añade fuerza a su fuerza, este año será la sede para la primera vez del Congreso Internacional de las Piedras

La 23a Marble, Feria Internacional de las Piedras Naturales y sus Tecnologías, organizada por IZFAŞ y patrocinada por la Municipalidad Metropolitana de İzmir, se llevará a cabo entre el 22 y el 25 de marzo en la Feria de Izmir, que es el más grande y moderno espacio expositivo de Turquía.

Además, el Congreso Internacional de las Piedras, que se realizará para la primera vez en el contexto de la Marble, que es una de las tres ferias de piedras naturales más grande en el mundo, reunirá los expertos del sector.

En los paneles y actividades que tendrán lugar durante la feria, expertos y académicos que han alcanzado estudios internacionales sobre las piedras naturales y el mármol, se reunirán con los participantes y visitantes.

La Municipalidad Metropolitana de Izmir y İZFAŞ, con el fin de apoyar a los jóvenes y propiciar la aparición de ideas creativas aplicables, creará una plataforma especial en el marco del Congreso Internacional de las Piedras. En la „Plataforma de Ideas Creativas de los Jóvenes”, que se llevará a cabo por primera vez, los estudiantes de las facultades de diseño industrial, paisajismo y arquitectura se encontrarán con las principales empresas en el sector.

El proyecto, con la condición de ser producible, comercializable y de diseño original, tiene como objetivo aumentar el consumo de mármol y piedras naturales y fomentar la creación de nuevos proyectos y productos.

Podrán participar en el proyecto los diseñadores que no son profesionales, que hayan cumplido 18 años de edad y no han superado los 30 años de edad, los estudiantes que actualmente asisten a las facultades de diseño, paisajismo y arquitectura de las universidades o graduados en posesión de un título de grado o de pregrado en el mismo campo. Los participantes en el proyecto, con la condición de que no trabajan en empresas del sector o no son docentes en empresas relacionadas con el sector, podrán presentar una solicitud de participación con proyectos que no pesan más de 1 tonelada y con una altura máxima de 1 metro. Los proyectos tendrán que ser resueltos técnicamente, no deberían haber sido producidos de una manera profesional, no deben haber sido introducidos en el mercado y estar preparados para sus aplicaciones.

İZFAŞ, presentará en un catálogo a los participantes en la feria los productos que tienen la característica de ser producibles con las características técnicas de la piedra natural y tienen una forma original heacha con piedras turcas. Las empresas que participan en la feria ofrecerán su apoyo para la realización de los proyectos analizados. Los jóvenes diseñadores, colaborando con las empresas del sector, tendrán la oportunidad de exponer en el espacio del hall de entrada de la Feria de Izmir sus proyectos relacionados con la piedra natural y mármol, realizados con sus ideas creativas.

Para la plataforma, la fecha de inicio de la aceptación de los proyectos era el 22 de diciembre de 2016, la fecha de finalización de aceptación de los proyectos era el 23 de enero de 2017 y la fecha de comunicación de las empresas del proyecto apoyado era programada para el 10 de febrero de 2017. Además, la fecha de entrega para IZFAŞ de los proyectos que se han producido era el 17 de marzo de 2017.

Para obtener más información sobre la plataforma el contactar con Sra Ceren Demirel (Mail) o Sr Kemal Tosunlar (Mail).

MARBLE, Esmirna, del 22 al 25 de marzo 2017

Fotos: Izfas

(26.01.2017)