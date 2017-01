Feira MARBLE em Esmirna: Toque especializado para a Pedra Natural e o Mármor

Sendo uma das três maiores feiras mundiais de produtos para pedra natural, em desenvolvimento e com uma incidência cada vez mais forte, a Feira Internacional de Tecnologias e Produtos para a Pedra Natural e para o Mármore será realizada este ano pela primeira vez junto com o Congresso Internacional da Pedra

Realizada pelo Município Metropolitano de Izmir e organizada pela IZFAS (Feira Izmir), a 23ª Feira Internacional de Tecnologias e Produtos para a Pedra Natural e para o Mármore terá lugar de 22-25 de março de 2017 em Fuar Izmir, que é o maior e o mais moderno espaço de feiras na Turquia.

Organizada para ter lugar pela primeira vez em simultâneo com a Feira do Mármore, o Congresso Internacional da Pedra será uma oportunidade para o encontro entre os especialistas do setor.

Nos painéis e nos eventos que irão decorrer durante a feira, os especialistas e os investigadores que levaram a efeito estudos internacionais acerca do mármore e das pedras naturais terão oportunidade de estabelecer contactos com os participantes e os visitantes.

No Congresso Internacional da Pedra, o Município Metropolitano de Izmir e a IZFAS construirão uma plataforma exclusiva para promover os jovens e para encorajar a criação de ideias criativas aplicáveis. Na „Plataforma de Jovens Criativos” a realizar pela primeira vez, os estudantes dos setores do design industrial, paisagista e a faculdade de arquitetura terão oportunidade de estabelecer contacto com as empresas líderes da indústria.

O projeto visa a exposição de novos designs e produtos, o que encorajará e aumentará o uso da pedra natural e do mármore na condição de os mesmos serem possíveis de produzir, comercializados e com designs exclusivos.

Terão possibilidade de participar no projeto, os designers não profissionais mais importantes com idade inferior a 30 anos, licenciados ou ainda a estudar nas universidades na área do design, da paisagem e da arquitetura a fim de obterem as respetivas licenciaturas e diplomas associados, terão possibilidade de participar no projeto.

Os participantes podem não estar a trabalhar em nenhuma organização ou não serem formadores em qualquer instituição relacionadas com a indústria; o peso dos respetivos designs não poderá exceder um máximo de 1 tonelada e a altura máxima tem que ser 1 metro. As soluções técnicas devem ser completas para os designs mas os designs não serão produzidos profissionalmente, não conhecidos e prontos a serem aplicados.

A IZFAS irá apresentar um catálogo com as preferências dos participantes, o qual incluirá produtos com formato exclusivo produzidos com pedras de origem turca e que sejam produzíveis graças às caraterísticas das referidas pedras naturais.

As empresas participantes apoiarão os projetos que foram revistos pelas mesmas a fim de serem atualizados. Os jovens designers terão a oportunidade de expor os seus projetos em pedra natural e mármore bem como as suas ideias criativas em colaboração com a indústria na entrada da Fuar Izmir.

No que se refere à plataforma, a aceitação do projeto teve início em 22 de dezembro de 2016 e terminou em 23 de janeiro de 2017, as empresas divulgaram os projetos que estão a apoiar em 10 de fevereiro 2017.

Para mais informações, contacte com Sra Ceren Demirel (Mail) ou Sr Kemal Tosunlar (Mail).

MARBLE, Esmirna, 22 a 25 de março 2017

Fotos: Izfas

(26.01.2017)