Folklore von Ungarn bis Afrika als Dekor für Küchenmöbel aus Caesarstone

Der Hersteller des Engineered Stone hat mit Jaime Hayon zusammengearbeitet, der sich experimentellem Design widmete

„Stone Age Folk“ (Steinzeit Folklore) ist der Titel einer Installation, die der Designer Jaime Hayon für die Engineered-Stone-Firma Caesarstone schuf. Die experimentellen Objekte für Küchenmöbel wurden zum ersten Mal auf der Interior Design Show in Toronto (19.-22. Januar 2017) gezeigt.

Für die 7 Arbeitsplatten, Tische und mehr ließ sich Hayon von verschiedenen Elementen inspirieren: solchen aus der Fauna, anderen aus der Natur im weiteren Sinne, wieder anderen aus der Folklore verschiedener Kulturen von Ungarn bis Afrika.

„Face cabinets“ (Gesichterschränke) war der Titel eines Objekts, genauso „Bird-like dining tables“ (Esstische wie Vögel). Beistelltische zeigen Masken.

Jedes der Objekte, das von Hand bearbeitet wurde, hob das Material Caesarstone aus der normalen Verwendung für Arbeitsplatten für Küchen oder Bäder in den Bereich der Kunst und in Hayon’s phantastische Welt, heißt es in einer Presseerklärung.

Eli Feiglin, Vizepräsident für Marketing bei Caesarstone: „Jaime Hayon zeigte bei seinem Eintauchen in den experimentellen Umgang mit Caesarstone die endlosen Möglichkeiten, die das Material für kreatives Arbeiten bietet.”

Jaime Hayon, Designer: „Als ich mit Caesarstone anfing, war ich neugierig, was man aus dem Material mit dem Einsatz geeigneter Technologien machen könnte. Caesarstone inspiriert Designer und Kreative zu neuen Ideen und Innovationen, die aus Kreativität geboren werden.”

Zur Milan Design Week (04.-09. April 2017) wird Caesarstone sich wieder im Palazzo Serbelloni präsentieren. Jamie Hayons Arbeit wird dann in architektonischem Rahmen weitergehen.

Caesarstone

Video

Fotos: Vickey Lam

(02.02.2017)