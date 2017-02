Best of 2016: Design mit Naturstein

Die Redaktion von Stone-Ideas.com hat die Berichte zusammengestellt, die im vergangenen Jahr am häufigsten angeklickt wurden

Foto oben: Smart Stone im „Italian Stone Theatre“ auf der Marmomacc 2016. In Halle 1 zeigten italienische Designer und Architekten, was man mit modernen Maschinen aus Marmor, Granit und Co machen kann. Mehr







5. Ausgabe des Design-Wettbewerbs des türkischen Naturstein-Verbands IMIB. Die üppig dotierte Ausscheidung hatte wieder zum Ziel, Alltagsgegenstände aus Marmor, Travertin usw. zu entwickeln. Mehr







Rohblöcke als Produkt, Naturstein-Design fürs Marketing. Die norwegische Firma Lundhs kooperiert mit Gestaltern, um ihr Material den Endverbrauchern und Architekten näher zu bringen. Mehr







Marsotto Edizioni, Studio nendo: „Überraschung, Ironie und Spaß“ beim Produktdesign mit Naturstein. Der Vorreiter bei Alltagsgegenständen aus Marmor zeigte auf der Mailänder Design Woche seine Kollektion „Light & Shadow“. Mehr







Citco auf dem Salone del Mobile: Spektakuläre Kunst-Stücke in Naturstein. Die Firma hat weitere Stararchitekten in den Kreis ihrer Gestalter aufgenommen. Mehr







Aparentment Disseny aus Spanien: Marmorprodukte ganz unauffällig. Die Designer um Josep Vilas nehmen ihre Gestaltung sehr zurück und lassen das Material wirken. Mehr

(20.02.2017)