Bei der Xiamen Stone Fair liegt nun die Betonung auf qualitativem Wachstum, um zur weltweiten Bühne für Innovationen und Ideen zu werden

2017 gab eine geringe Steigerung bei den Besucherzahlen / Der Trend zu aufwändigen Standgestaltungen hält an

Mit der aktuellen 17. Ausgabe scheinen für die Xiamen Stone Fair die Jahre des rasanten Wachstums zu Ende zu gehen: bei der Schau vom 06.-09. März 2017 gab es mit 150.290 Besuchern zwar einen neuen Spitzenwert. Jedoch war das gegenüber dem Vorjahr nur noch eine vergleichsweise geringe Steigerung um 1.717 Personen.

Auch bei den Besuchern aus dem Ausland war das Wachstum nur noch moderat: die aktuelle Zahl von 29.407 lag um 717 über der des Vorjahres.

Allerdings bemüht sich die Messegesellschaft auch nur noch um ein qualitatives Wachstum. So hieß es in einer Vorab-Pressemitteilung, dass man bei den Herstellern vor allem solche mit neuen Produkten anlocken will, um „die Struktur der Aussteller zu optimieren und so die reichsten und qualitativ besten Steinprodukte zu zeigen“.

Ziel ist offenbar, der Marmomac in Verona den Rang als weltweite Bühne für innovative Produkte und neue Ideen der Steinbranche streitig zu machen.

Unser Eindruck von den Ständen: Der Trend der letzten Jahre zu aufwändiger Gestaltung ging weiter. Darin spiegele sich die steigende private Nachfrage in China nach Natursteinideen für die Innenarchitektur, so die Messe: „Viele Firmen präsentieren Produkte für das Zuhause und gestalten vielfältige Einrichtungen, um die Schönheit von Naturstein unter Beweis zu stellen.“

Wir zeigen einige Beispiele von Präsentationen der unterschiedlichsten Art. In den kommenden Ausgaben mehr zur Messe 2017 und zum chinesischen Inlandsmarkt. (pebe)

Xiamen Stone Fair

(14.03.2017)