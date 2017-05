Fahrradtour ins Natursteinwerk Picard als Finissage einer Ausstellung zum Deutschen Natursteinpreis in Kaiserslautern

Während der Tour wird auch der geheimnisvolle Schatzfelsen im Schweinstal zu besichtigen sein

Am 20. Mai 2017, als Finissage einer Ausstellung zum Deutschen Natursteinpreis, wird es um 11 Uhr eine Fahrradtour von der Architekturgalerie Kaiserslautern ins Natursteinwerk der Firma Carl Picard im Schweinstal geben. Dort besteht auch Gelegenheit, den geheimnisvollen Schatzfelsen in Augenschein zu nehmen.

In den hatten nämlich die Picard-Leute ein Loch gebohrt, darein einen Beutel mit einem wertvollen Inhalt versenkt, den Felsen wieder verschlossen und das komplette Stück zur Schatzsuche mit Hammer und Meißel an einem Wochenende freigegeben.

Fotos zeigen, wie engagiert zahlreiche Kids, unter anderem vom Kinderheim St. Nikolaus in Landstuhl, sich um die Bergung des Schatzes bemühten. Jedoch gelang es ihnen nicht, den Brocken zu zerlegen – ein Glück dass die Firma in weiser Voraussicht weitere Wochenenden (am 10. Juni und am 12. August 2017) eingeplant hat.

„Die Schatzbergung geht in die Verlängerung“, zitiert die lokale Presse Steinbruchchef Martin Picard. Der lobte das Ergebnis der „vielen arbeitenden Hände“ (Tageszeitung Die Rheinpfalz) und nannte es poetisch ein „Gemälde der gemeinsamen Arbeit“ auf der Steinoberfläche.

Die Ausstellung in der Architekturgalerie Kaiserslautern zeigt noch bis zum 20. Mai die Gewinner des Deutschen Natursteinpreises aus dem Jahr 2015. Zur Vernissage am 11. Mai hatte Reiner Krug, Geschäftsführer des Deutschen Naturstein-Verbands (DNV), am Fachbereich Architektur der TU Kaiserslautern einen Vortrag gehalten.

