Salone del Mobile in Mailand (1): die Verwendung von Naturstein ist ein aktueller Trend in der Einrichtungsbranche

Auf der Messe zeigten mehr Firmen als zuvor aufwändige Stände und Möbel mit Granit und vor allem Marmor

Der Unterschied zwischen der Messe IMM Cologne im Januar in Köln und dem Salone del Mobile im April in Mailand sei, wird gesagt, dass in Mailand neue Ideen und die großen Trends gezeigt würden, während in Köln im Jahr darauf die daraus abgeleiteten Produkte für den Massenmarkt zur Präsentation kämen. Wenn dem so ist, dann zeigte sich in Mailand in diesem Jahr (04.-09. April 2017) ein deutlicher Trend: Naturstein.

Das konnte man auf vielen Ebenen erleben: die exklusiven Marken in den ersten Messehallen hatten auffällig viele Wände ihrer Stände mit Marmor im Book match (spiegelbildlich arrangiert) dekoriert, und mehr als in den Jahren zuvor gab es Tische oder Beistelltische und Ähnliches mit Platten aus Naturstein.

Sogar im Salone Satellite in Halle 25, wo junge Designer sich auf Einladung der Messe präsentieren, war Marmor an circa einer Handvoll Ständen zu sehen. In den Jahren zuvor war es eher ein Glücksfall gewesen, wenn ein Gestalter der kommenden Generation sich des Materials angenommen hatte.

Wir zeigen Beispiele für Stände und Produkte. In den folgenden Ausgaben werden wir einige Firmen und Designer detailliert vorstellen und auch auf den Fuorisalone und die Ventura Lambrate eingehen. Beides sind Parallelveranstaltungen zur Messe in Galerien im Stadtzentrum oder in Fabrikhallen, wo sich kleinere Marken und vor allem Studenten präsentieren.

Einige Zahlen zu dieser 56. Ausgabe des Salone del Mobile: Während der 6 Messetage besuchten 343.602 Personen aus 165 Ländern die Schau, zu der diesmal die im zweijährigen Rhythmus ausgerichteten Schwerpunkte Beleuchtung („Euroluce“) und Arbeitsplatz („Workplace 3.0“) gehörten. Mehr als 2000 Aussteller präsentierten sich, 34% davon kamen aus dem Ausland.

Im kommenden Jahr werden die Schwerpunkte Bad, Küche und FTK (Küchentechnik) sein. Dann findet die Messe vom 17.-22. April statt.

Fotos/Renderings: Firmen / Peter Becker

(22.05.2017)