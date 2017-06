Mit der Schau „La Luce del Marmo“ präsentierte die IMM Carrara während der Design Week in Mailand den Marmor der Region und ihre Messe Marmotec

Schauplatz war ein Shopping Center in der Innenstadt, mit einer Veranstaltung der Architekturmesse Made Expo

Update: White Carrara Downtown, bis 18. Juni 2017 (siehe unten)

Zum 2. Mal fand während der Messe Salone del Mobile in der Innenstadt von Mailand die Schau „Spaces&Interiors“ statt. Dort präsentierte die IMM Carrara unter dem Titel „La Luce del Marmo“ ihren heimischen Marmor und ihre Messe Carrara Marmotec, die 2018 wieder stattfinden soll.

Ziel war auch, den Stein als anregendes, modernes und exklusives Material für die kreative Szene zu präsentieren. Licht und Leichtigkeit waren das gemeinsame Thema der präsentierten Arbeiten.

Vor dem Shopping Center begrüßte der mächtige Marmorblock „Block The Rock“ die Besucher. Tagsüber beeindruckte er mit seiner schieren Massigkeit, abends war er innen angestrahlt und leuchtete beinahe taghell.

Insgesamt waren 8 Firmen aus der Region Carrara beteiligt, nämlich Campolonghi, Errebi Marmi, Fibra, Franchi Umberto Marmi, Garfagnana Innovazione, G.M.C. Graniti Marmi Colorati, Marmi Carrara und Sa.Ge.Van. Marmi. Sie arbeiten zusammen mit den Architekten und Designern Kengo Kuma, Fabio Novembre, Pietro Carlo Pellegrini, Nicola Venutelli, Chicco Chiari, Diana Pelaez Cialdini und Franco Gemignani.

Wir zeigen Fotos, die uns die IMM Carrara zur Verfügung gestellt hat, und bringen als Bildunterzeilen die Beschreibungen in Kurzform.

Die Schau „Spaces&Interiors“ fand im Shopping Center The Mall im Stadtteil Porta Nuova statt. Ihr Schwerpunkt liegt auf Oberflächen und Materialien, Zielgruppe sind Architekten. 43 Firmen stellten ihre Produkte aus, wobei es anstelle abgegrenzter Stände eine weitläufige Präsentation gab. Roter Faden war dabei das Thema „Leichtigkeit“ in vielen Facetten. Veranstalter ist die Architekturmesse Made Expo, die alle 2 Jahre in Mailand stattfindet.

„La Luce del Marmo“ ist Teil der Kampagne „Quattro volte Marmo“. Neben dem Auftritt in Mailand werden in den Sommermonaten als weitere Aktivitäten B2B-Workshops und die Kulturveranstaltungen „White Pietrasanta Downtown“ und „White Carrara Downtown“ stattfinden.

Space&Interiors

(11.06.2017)