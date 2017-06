Su conto proprio: sfruttate Stone-Ideas.com, per indirizzare l’attenzione sul vostro stand alla Marmomac e sul vostro profilo aziendale

Stone-Ideas.com invierà in anteprima alla fiera i così chiamati special newsletter ai propri 5500 indirizzi del settore lapideo di tutto il mondo

Da alcuni anni la Marmomac di Verona è diventata così grande che il visitatore difficilmente ha ancora la possibilità di visitare anche delle aziende nuove oltre a quelle già conosciute.

Stone-Ideas.com offre per questo motivo l’opportunità agli espositori di indirizzare l’attenzione già prima della fiera: Noi invieremo a partire dalla fine di agosto e durante il mese di settembre delle Special Newsletters, nelle quali gli espositori potranno descrivere l’aspetto particolare del proprio stand o il proprio profilo aziendale. In queste newsletter vengono indicati anche i numeri dei vostri stand in fiera.

La special newsletter viene spedita a tutti i nostri 5500 indirizzi del settore lapideo in tutto il mondo.

Se volete saperne di più, contattate Peter Becker, Publisher di Stone-Ideas.com (Mail).

Con grande piacere risponderemo alle vostre richieste.

(15.06.2017)