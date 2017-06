Die Coverings Installation & Design Awards (CID) prämierten herausragende Arbeiten mit Naturstein und Keramikfliesen

Prämiert wurden herausragende Arbeiten mit Naturstein und Keramikfliesen in den Kategorien Wohnungs- und Geschäftsbau

Wie in den Jahren zuvor wurden auf der diesjährigen Messe Coverings (04.-07. April 2017, diesmal in Orlando, Florida) wieder die Coverings Installation & Design (CID) Awards vergeben. Sie gehen an Projekte, die in der Verwendung von Keramikfliesen und Naturstein außergewöhnlich waren. Die Kategorien waren Wohnungsbau und Geschäftsbauten. Neben den Preisen gab es Besondere Erwähnungen.

Das Preisgeld betrug je 2500 US-$ plus eine Übernachtung während der Messe in Orlando.

Wir zeigen die prämierten Arbeiten, zunächst die Projekte mit Naturstein.

Im Jahr 2018 findet die Coverings vom 08.-11. Mai in Atlanta im Bundesstaat Georgia statt.

Fotos: Firmen

Preise für Arbeiten mit Keramikfliesen:

* RESIDENTIAL TILE: Contemporary Twilight by DKOR Interiors (installed by Newman Brothers Construction).

* COMMERCIAL TILE: Maurices Corporate Headquarters by RSP Architects (installed by Twin City Tile and Marble).

Lobende Erwähnungen bekamen:

* Special Recognition: Community Enhancement

Project: Pacific Coast Highway Caltran Landscape Architecture, Designer: Alice Taylor, Installer: JC Stone.

* Special Recognition: International

Project: Villa Nemes: Natural Materials in Natural Environment, Designer: Giordano Hadamik Architects, .Installer: Simine Rizza & Ndricim Aga

* Special Recognition: International

Project: Opera Software Wroclaw, Designer: mode:lina architekci Pawel Garus Jerzy Wozniak sp. j.

* Special Recognition: International

Project: Madrid, Spain Perimeter Project, Designer: Zooco Estudio, Installer: Hisbalit.

* Special Recognition: International

Project: Lattice House, Designer: Emiliano López Matas.

(22.06.2017)