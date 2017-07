Kurz notiert

„Gothic“ nennt die italienische Möbelfirma Fratelli Boffi ihre neuesten Arbeiten, die der Designer Ferrucio Laviani entworfen hat. Sie gehen zurück auf die Arbeiten der Steinmetze an den Kathedralen, sind aber hier in Holz umgesetzt. Sie hätten ein „kontemplatives“ Erscheinungsbild, schreibt die Firma, die Spezialist für Möbeldesign in Holz ist.

In Brasilien sind 27 Bauwerke von Oscar Niemeyer zum Nationalen Erbe erklärt worden. Auch wenn der berühmte Architekt meist mit Beton gearbeitet hat, hat er in der damals neuen Hauptstadt Brasília bei den Regierungsgebäuden dort auch viel Marmor aus dem Süden Brasiliens verwendet.

Ungewöhnliche Natursteintische zeigt der Designer Vincenzo de Cotiis auf seiner Webpage.

Marmomac setzt die Kooperation mit Achmarathon fort und agiert jetzt als Sponsor der Ausgabe Miami des Architektenwettbewerbs. Dort können sich Büros aus Nord- und Südamerika beteiligen. Ein weiterer Sponsor ist Mariotti Fulget, ein Hersteller von Terrazzo (1, 2).

Faszinierende Satellitenaufnahmen von Strukturen auf der Erdoberfläche hat Deimos Imaging.

Ein ehemaliger Steinbruch in der Nähe der polnischen Stadt Kielce soll ein Park zum Geo-Lernen und zur Freizeitgestaltung werden, schreibt die Zeitschrift Swiat Kamienia.

Konzepte für die Küche der Zukunft haben 8 Designer auf Einladung von KitchenAid während der Milan Design Week vorgestellt.

Mit der Verwendung von Naturstein und den billigen Baupreisen in Istrien wirbt der Immobilienentwickler Dussmann Homes für seine dortigen Projekte.

Transluzentes Holz gibt es nun auch. Die italienische Firma Brightwood hat das Produkt auf der Ventura Lambrate während der Milan Design Week präsentiert.

Die Ausstellung „Stonehenge. Verborgene Landschaft“ im MAMUZ Museumszentrum in Mistelbach, Österreich ist bis zum 03. Dezember 2017 verlängert worden. Gezeigt werden unter anderem die Ergebnisse der aktuellen Grabungen.

Das Baumberger-Sandstein-Museum in Havixbeck wird zu einem Kompetenzzentrum für Naturstein und Baukultur ausgebaut und inhaltlich erweitert.

Wandtapeten mit Betonlook hat die niederländische Firma NLXL.

Der Anstieg des Meeresspiegels erhöht das Risiko, dass nach Sturmfluten oder Tsunamis die Süßwasservorkommen an der Küste und auf den Inseln davor versalzen. Auf Basis der Daten, die auf Baltrum nach der Sturmflut von 1962 gemessen wurden, haben Wissenschaftler der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) Instrumente für ein besseres Krisenmanagement entwickelt. Dabei wurde in Sandboxen das Fließverhalten in Süßwasserlinsen nachgestellt.

Die Einrichtungsmesse imm Cologne (15.-21. Januar 2018) will das Thema Licht stärker behandeln. Es steht im Fokus der Halle Pure Editions und der neuen Halle Pure Architects.

Zum 85-jährigen Jubiläum der Firma Hoßfeld Naturstein in Arnstadt hat die Thüringer Allgemeine über den Familienbetrieb berichtet (1, 2).

Video des Monats: Passend zur Tourismussaison auf der Nordhalbkugel erinnert ein Webportal an die Land-Art-Figuren des Künstlers Andrew Rogers in der türkischen Region Kappadokien. Es handelt sich um Linien aus Stein, die sich durch die Landschaft ziehen und die aus großer Höhe als Figuren erkennbar sind (1, 2).

(03.07.2017)