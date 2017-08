Drinks werden mit Marmor-Untersetzern statt mit Eiswürfeln aus Stein gekühlt

Die türkische Designfirma Nude gewann mit ihrer „Chill Collection“ einen der diesjährigen IF Awards

Kleine Steinwürfel, mit denen man anstelle von Eiswürfeln Drinks kühlen kann, sind eine Produktidee, derer sich viele Natursteinfirmen bei ihrem Marketing bedienen. Die türkische Designfirma Nude hat sich hierzu nun etwas Neues einfallen lassen: die Kühlung besorgt ein Untersetzer aus Marmor, der das Glas trägt und zum geringen Teil umschließt.

Die „Chill Collection“ wurde mit einem der IF Design Awards des Jahres 2017 ausgezeichnet.

Da Nude sein Augenmerk eigentlich auf Trinkgläsern hat, haben die Behältnisse der Kollektion eine besondere Form: „Die Rundung versetzt den Inhalt in eine Bewegung, bei der sich Geschmack und Aroma voll entfalten können.“

Wir wollen noch „Touch and Feel“ der südkoreanischen Firma Samsung SDI erwähnen, das schon im Jahr 2015 einen IF Award erhalten hatte. Der Benutzer soll dieses kieselförmige Objekt aus Kunststoff fest mit der Hand umschließen, und so „die unterschiedlichen Oberflächen von knusprig, geschmeidig oder knackig“ erfühlen.

Wir hatten bei verschiedenen Gelegenheiten darauf hingewiesen, dass eine Eigenschaft des Natursteins seine „fühlbaren“ Oberflächenvarianten sind.

(04.08.2017)