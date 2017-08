Na Fortaleza Brazil Stone Fair foram homenageados pessoas importantes para o desenvolvimento do setor de rochas

Foram Giorgio Veneziani, com 92 anos uma lenda viva, e Jorge Jordão, José Fernando e Robson Braga de Andrade

Na Fortaleza Brazil Stone Fair (01.-03. de Junho 2017) foram homenageados pessoas relevantes para o desenvolvimento do setor sendo o italiano Giorgio Veneziani e os empresários brasileiros Jorge Jordão (Vermont Mineração) e José Fernando Castelo (1º Presidente do Simagran-CE). O Presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Robson Braga de Andrade, foi o homenageado institucional, pois tem sido um importante patrocinador do evento.

O empresário Giorgio Veneziani, chegou ao Brasil em 1948, para trabalhar como Diretor Técnico da Sociedade Marmífera Brasileira (Azul Bahia), portanto há quase 70 anos. Durante a construção de Brasília, obra que alavancou bastante o setor no Brasil, ele foi o grande coordenador de todos os trabalhos de manufatura e aplicação de rochas nas suas principais obras, que é bom frisar foram realizadas todas em 3 anos e com base apenas em projetos dos engenheiros. De início o Palácio da Alvorada, posteriormente 10 ministérios e o Palácio do Planalto. Na sequência a sede do Banco do Brasil, que isoladamente, absorveu 32.000 m² entre mármores e granitos.

Enfim, pela magnitude do trabalho desenvolvido em Brasília, fica bastante claro que Giorgio Veneziani, pode ser considerado uma lenda viva do nosso setor, sendo importante ressaltar, que o homenageado, ainda hoje aos 92 anos, trabalha pelo menos 3 dias por semana na sede da Sociedade Marmífera Brasileira, no Rio de Janeiro.

O empresário Jorge Jordão é nascido no Rio de Janeiro e trabalhou muitos anos na área comercial de empresas do setor em Cachoeiro de Itapemirim, no Espirito Santo. Atraído pelo nosso potencial mineral, começou em meados da década passada a pesquisar no Estado do Ceará, e em maio de 2005, criou na cidade de Sobral, a Vermont Mineração, uma empresa especializada em extração de materiais super exóticos e de quartzitos, sendo atualmente, a maior empresa mineradora de rochas ornamentais do Norte e Nordeste Brasileiro. A Vermont Mineração, possui 10 pedreiras em atividade no Estado do Ceará e 07 pedreiras em atividade no Estado da Bahia. Entre os seus materiais destaca-se o quartzito, conhecido mundialmente por Taj Mahal, que é extraído no município de Uruoca, Estado do Ceará.

Robson Braga de Andrade, é mineiro de São João Del Rey, Engenheiro mecânico, industrial, é o 12º Presidente da CNI-Confederação Nacional da Indústria. Há mais de 30 anos, ele preside o Grupo Orteng, fornecedor de equipamentos para os segmentos de energia, óleo e gás, mineração, aço, saneamento, telecomunicações e transporte. É membro titular do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República e Presidente da Confederação Empresarial da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa). Coordenou também, na CNI, os trabalhos da Comissão Especial de Mineração, que identificou uma agenda comum dos segmentos da mineração e elaborou propostas de aperfeiçoamento das políticas e do marco regulatório do setor.

José Fernando Castelo Branco Ponte, foi o primeiro presidente do Simagran-CE, no período 1993 – 1997, e naquele período, as suas ações foram muito além das competências de um dirigente sindical. A marca do trabalho realizado por ele, foi tão importante, que passou a referenciar um estilo de ação no sindicato, que permanece até os dias atuais. Sendo assim, devemos ressaltar que durante a sua gestão, José Fernando, foi responsável pela primeira participação do Simagran, em um evento internacional, que foi realizado no Japão e lutou incessantemente para abrir mercados, divulgando as potencialidades do Ceará em eventos na Itália e em toda a Europa.

