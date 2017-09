Ein neuer Newsletter über die betriebliche Altersversorgung bei der ZVK

Die Zusatzversorgungskasse des Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerks wird auf der Stone+tec im Juni 2018 wird mit einem Stand vertreten sein

Liebe Mitglieder und Freunde der Natursteinbranche, sehr geehrte Damen und Herren,

Stone-ideas.com ist ein innovatives Magazin für unsere Branche, das schnelle und interessenspezifische Fachinformationen übermittelt. Wir möchten deshalb dieses Medium in unregelmäßigen Abständen nutzen, um Sie über interessante Aspekte der betrieblichen Altersversorgung zu informieren.

Darüber hinaus soll es bei unseren Themen diesmal auch um das Jubiläum eines Schlossneubaus hierzulande, um Daten zur guten Konjunkturentwicklung im Handwerk und um eine Idee für den Friedhof gehen.

Künftig wollen wir auch Themen wie etwa das Nachwuchsproblem ansprechen, denn der generelle Trend in der Bildung läuft an den Bedürfnissen der Praxis vorbei: viel zu viele junge Leute versuchen eine Hochschulausbildung, was zu für sie nicht befriedigenden Berufsaussichten führt. Gleichzeitig werden die Chancen und Möglichkeiten in der Natursteinbranche zu wenig ins öffentliche Bewusstsein gerückt.

Stone+tec in Nürnberg 2018

Die Stone+tec vom 13. – 16. Juni 2018 überzeugt: mit einem klaren Fokus auf der Natursteinbranche in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in den Nachbarländern sowie einem umfangreichen Angebot in den Bereichen Naturstein, Technik und Grabmal.

Die ZVK wird mit einem Stand auf der Stone+tec vertreten sein.

Es ergibt sich die Möglichkeit für Betriebe wie auch für Mitarbeiter, sich über die betriebliche Altersversorgung zu informieren.

Der Fragenkatalog reicht vom eigenen Beitragskonto über die Beitragspflicht bis hin zu Rentenansprüchen.

Auf diese Weise können sich alle Beteiligten ein Bild vom hohen Niveau der betrieblichen Altersversorgung bei unseren Mitgliedsbetrieben verschaffen. Neben der tariflich vorgegebenen ZVK Rente besteht auch die Möglichkeit, darüber hinaus eigenständig vorzusorgen und steuerliche Vorteile zu nutzen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch der Messe. Eine individuelle Terminvereinbarung ist schon jetzt möglich.

(07.09.2017)