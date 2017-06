Workshop „Lo Studio della Pietra“: Marmorfirmen in Taiwan lernen unter italienischer Anleitung Produktdesign mit Naturstein

Designer Moreno Ratti und Filmemacherin Chaya Lin realisierten für Firmen und Kreative aus der Region Hualien eine Woche mit praktischen Arbeiten

Blancor Studio aus Taiwan, bei dem die Filmemacherin Chaya Lin mitarbeitet, wollte in einem Dokumentarfilm die Erfolgsgeschichte des Produktdesign aus Italien erzählen: „It takes Two“ (Es braucht zwei) sollte der Titel sein und im Mittelpunkt sollte die Erkenntnis stehen, dass erfolgreiche Entwicklungen immer aus einer engen Zusammenarbeit zwischen Designer und Techniker hervorgehen, wo also nicht die Kreativen den Praktikern ihre Wünsche um die Ohren hauen und umgekehrt die Praktiker den Kreativen erzählen, was alles nicht geht, sondern beide sich austauschen, anregen und Lösungen für die jeweiligen Ideen finden.

Das Filmteam besuchte schließlich Carrara und Pietrasanta, wo die Designer Moreno Ratti und Paolo Ulian mit dortigen Handwerksbetrieben genau diese Zusammenarbeit beispielhaft leben.

Der Film wurde in Taiwan im Jahr 2016 mit großen Erfolg gezeigt, und viele Zuschauer ließen sich von der Idee anstecken, so dass Chaya Lin sich auf den Weg machte, für ein Projekt interessierte Designer und Firmen zu finden.

Nach vielen Kontakten in unterschiedlichen Branchen stellte sich die Natursteinbranche als geeignet heraus – gerade weil sie in Taiwan bislang in sich abgeschlossen war und es ihr deshalb seit einigen Jahren an neuen Ideen mangelte.

Im Stone and Resource Industry R&D Center (SRDC), einem Entwicklungscenter der Branche in Hualien, fand Chaya Lin interessierte Ansprechpartner. Dazu kam ihr Kontakt aus Ialien, Moreno Ratti, als jemand, der auf Anfrage bezüglich eines Workshops sofort zusagte und auch noch den Namen für das Vorhaben mitbrachte: „Lo Studio della Pietra“.

Zwei Dinge sollten im Mittelpunkt des Workshops stehen: zum einen ging es um Designideen, zum anderen darum, die beteiligten Firmen aktiv einzubinden.

In einem Auswahlverfahren wurden 10 Designer ausgewählt. Teils handelte es sich um Studenten des Produkt- oder Industriedesign. Zwei der Bewerber verfügten über einen Masterabschluss in Produkt- beziehungsweise Schmuckdesign.

Sie hatten 10.000 taiwanesische Dollar (umgerechnet etwa 300 US-$) als Gebühr zu bezahlen. Das war wenig für einen Workshop über eine Woche komplett mit Unterkunft und Verpflegung im SRDC, und wurde nur möglich, weil die Veranstaltung als non-profit-event angelegt war und das SRDC einen Teil der Kosten übernahm.

Vom 18. bis 23. August 2016 fand der Workshop statt. Beachtlich, dass schon einen Monat nach Ende 5 Arbeiten als Prototypen fertiggestellt waren und präsentiert werden konnten. Moreno Ratti brachte als Kursleiter seinerseits eine zusätzliche Arbeit ein. Zwei Teilnehmer konnten ihre Ideen nicht fertigstellen, weil sie zu sehr in andere Projekte eingebunden waren.

Die beteiligten Firmen waren: Chia-Thai Marble Co., Ltd., Shinying Enterprise Co., Ltd. und De-Yi Marble Co., Ltd.

Der Workshop soll in diesem Jahr wieder stattfinden.

Der Verwaltungsbezirk Hualien mit der Hauptstadt mit gleichem Namen liegt im Osten der Insel Taiwan. Dort stoßen 2 Kontinentalplatten aneinander, was der Region reiche Natursteinvorkommen an der Oberfläche beschert hat. Hauptsächlich handelt es sich um weißen Marmor, daneben um grünen Serpentinit und Jade. Im Taroko National Park werden Wandertouren durch einen Marmor-Canyon angeboten (wo der Stein allerdings nicht glänzend poliert ist).

Wir zeigen Fotos der Prototypen und der beteiligten Designer und Firmenchefs.

Fotos: Jun-Yo Liu

Renderings: Lo Studio della Pietra

