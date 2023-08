La fête des Lapidiales 2023: le Casse-Cailloux le 8, 9 et 10 septembre clôt la saison

Le Casse-Cailloux 2023, le programme officiel de la fête des Lapidiales clôt notre saison et, cette année, sera consacrée aux cultures de l’Océanie.

Différents temps d’animations pour le public et les bénévoles de l’association avec l’inévitable mise à feu du four dragon pour ceux et celles qui voudraient cuire leurs poteries en proximité.

Et toujours l’accueil des enfants de l’école élémentaire de Crazannes le vendredi pour partager le désir artistique avec les jeunes de notre territoire

L’occasion enfin de découvrir les 8 magnifiques mégalithes sculptés par les artistes accueillis en résidence cette année.

Ceux-ci intégreront en mai 2024 la branche correspondant à l’Océanie de la Galaxie des Pierres Levées.

De nombreuses photogaphies (libres de droits / @Les Lapidiales) sont disponibles sur la page dédiée de notre site internet

https://www.lapidiales.org/2023-les-cultures-doceanie/