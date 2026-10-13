Vielleicht kommt jemand vor der Inbetriebnahme des neuen Eisenbahntunnels nach auf die Idee, einen Marathonlauf durch das Innere des Gebirges zu veranstalten. Denn die Strecke für den Brennerbasistunnel hat mit 55 km eine ähnliche Länge. Am 25. August gab es den letzten Durchbruch einer Bohrmaschine auf der Strecke zwischen Innsbruck und Franzensfeste. Großer Jubel war von den Bauleuten tief im Gestein zu hören, und mit Jubel wurde auch „Wilma“ bedacht. Das war die Maschine, die nach fast zwei Jahren Wühlarbeit durch den Fels das letzte Teilstück der Strecke durchbohrt hatte.

Die Tunnelleute lieben ihre gewaltigen Maschinen und geben ihnen deshalb Menschennamen. Andere Maschinen der deutschen Firma Herrenknecht bei diesem Projekt trugen Namen wie Günther, Virginia, Lilia und Ida. Allerdings traf man nirgendwo auf die Zwerge, die die Menschen früherer Zeiten als Lebewesen tief im Berg vermuteten und die sie mit Ritualen freundlich stimmen wollten.

Der Bohrkopf bei Wilma hatte 10,37 m Durchmesser. Seine Meißel zertrümmerten den Fels. Die anschließenden Teile des insgesamt 180 m langen Maschinenwurms transportierten den Gesteinsschutt nach hinten und brachten umgekehrt sofort die Tübbinge [tubbing] nach vorn. Das sind die Betonelemente, aus denen automatisch die neue Tunnelröhre zusammengesetzt wird.

Sicherheit steht bei solchen Projekten an erster Stelle, denn das Gebirge kann aktiv werden und bietet immer wieder gefährliche Überraschungen.

Das können heftige Einbrüche von Wasser sein, oder auch Verformungen im Berg als Folge des menschlichen Tuns: So waren die Bauleute in der Periadriatischen Störungszone unter dem Ortschaft Mauls zwar auf Unannehmlichkeiten eingestellt. Was sie bei Kilometer 6151 aber dort fanden, war eine geologisch eher unbedeutende Störung mit nur fünf Metern Mächtigkeit. Jedoch: Diese verlief parallel zur Tunnelachse und drückte so stark nach innen, dass die Tübbinge sich um bis zu 60 cm verformten. „Es kam zu einem knapp 4-monatigen Stillstand der Tunnelbohrmaschine“, heißt es lapidar in den Beschreibungen auf der Webpage.

Die Alpen bildeten sich vor Millionen von Jahren, als die europäische und die afrikanische Kontinentalplatte gegeneinander stießen. Über ähnlich lange Zeiträume wölbte sich das Gebirge auf, und es entstanden die Steinsorten, die wir heute dort vorfinden. Im Wesentlichen sind es von Norden nach Süden Zonen mit Quarzphyllit, Schiefer, Gneis und Granit.

Je nach der Qualität dieses Materials wird es nach dem Durchbohren zur Herstellung von Beton für die Tunnelröhre verwendet.

Diese Zonen darf man sich nicht als homogene Bereiche vorstellen: Teils hat das Gestein in ihnen eine erhöhte Porosität und einen instabilen Gebirgsdruck, teils sind wasserführende Systeme häufig, teils sind die geotechnischen Eigenschaften schlecht und es gibt eine erhöhte Neigung zu Gesteinsnachfällen.

Deshalb wurde zwischen den beiden Hauptstollen für die Züge (Abstand 40 – 70 m) ein tiefer liegender Erkundungsstollen vorangetrieben. Er dient vor dem Tunnelbau den Geologen dazu, dem Berg sozusagen tief ins Auge zu schauen. Nach Fertigstellung der Röhren wird über ihn die Ableitung des Gebirgswassers verlaufen und er ist Standort für zahlreiche technische Anlagen.

In den Tunnelröhren gibt es jeweils nur ein Gleis. Alle 333 m ist als Fluchtweg eine Verbindung zwischen ihnen eingebaut. Drei Stellen für einen Nothalt gibt es. An einem Punkt können die Züge von einem Gleis aufs andere wechseln.

Die Strecke verläuft nicht ganz flach, sie hat in den Hauptabschnitten eine maximale Steigung von 6,7 ‰. Ihre maximale Höhe ist 790 m ü. d. M. Von dort sind es nach oben bis zum Brennerpass (in 1.370 m ü. d. M.) noch 580 m Berg.

Die neue Bahnlinie ist Kernstück der transeuropäischen Eisenbahnnetze, die die EU stark fördert. Sie bringen Norwegen an einem Ende dieser Strecken und Süditalien am anderen Ende näher zusammen. Zwischen Innsbruck und Franzensfeste wird sich die Fahrtzeit um etwa eine Stunde verringern. Groß ist der ökologische Gewinn durch den Wegfall von Verkehr und Transport auf der Straße. Die Zubringer zum Tunnel ergeben zwischen den beiden Wirtschaftszentren München und Verona ein 435 km langes Hochleistungsnetz.

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