Marmo Arredo hat sich im Rahmen des Projekts „Wabi Sabi“ mit der aufstrebenden Designerin Laura Cabbia zusammengetan, der Gründerin von LRA.form und einer der Gewinnerinnen des offenen Wettbewerbs für Nachwuchdesigner unter 30 Jahren. Das Konzept erweitert das Potenzial von Marmor durch einen Prozess, der Unvollkommenheit in ein Ausdruckselement verwandelt.

Im Mittelpunkt des Experiments steht eine unkonventionelle Anwendung des Wasserstrahlschneidens. Wenn der Ultrahochdruck-Wasserstrahl auf eine beträchtliche Marmordicke angewendet wird, entstehen besondere Kanten, begleitet von Unregelmäßigkeiten und Brüchen entlang des Profils. Was traditionell als Verarbeitungsfehler angesehen würde, wird hier bewusst herbeigeführt und in das Designs integriert.

Um dieses besondere Verhalten des Materials noch zu unterstreichen, entschied sich die Designerin für Versilys-Marmor. „Dieser Stein, der sich durch einen hellen Hintergrund mit zarten grauen Adern auszeichnet, bietet mit seiner zurückhaltenden und raffinierten Ausstrahlung die ideale Grundlage, um der Handwerkskunst und dem Experimentieren den Vortritt zu lassen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gerade im Zusammenspiel zwischen der Unvorhersehbarkeit der Technik und der natürlichen Variabilität des Steins nimmt der Bezug zur japanischen Philosophie des Wabi-Sabi Gestalt an – einer Philosophie, die in der Wertschätzung von Unvollkommenheit, Vergänglichkeit und Einzigartigkeit verwurzelt ist. Da keine zwei Marmorblöcke jemals identisch sind, unterstreicht der Wasserstrahl die Einzigartigkeit jedes einzelnen Stücks noch zusätzlich.

„Das Ergebnis ist ein skulpturaler Beistelltisch: ein Objekt, das einen neuen Ansatz in der Steinbearbeitung verkörpert, bei dem Technologie nicht mehr nur ein starres Fertigungsinstrument ist, sondern zu einem Werkzeug für kreative Erkundungen wird“, erklärt das Unternehmen.

Laura Cabbia wurde 1996 in der Region Venedig geboren. Sie studierte Produktdesign an der Universität Ferrara und der Universität Florenz. Sie sammelte Erfahrungen in Designstudios und Unternehmen der Möbelbranche in der Region Treviso. Heute verwirklicht sie einen Traum, den sie seit ihrer Kindheit hegt: LRA Form, ihre eigene Marke, die eine eigene Designsprache verkörpert.

Marmo Arredo

Laura Cabbia – LRA Form