Die Pink-Stone-Challenge ist eine weltweite Wohltätigkeitsaktion, die jedes Jahr im Oktober Geld für den Kampf gegen Brustkrebs sammelt. Dafür kann jedermann ein Foto einreichen, auf dem sein Gesicht neben einem Naturstein mit Pink zu sehen ist. Am Ende gibt es Gewinner in verschiedenen Kategorien (Foto, Video, Stein) und ihr Preisgeld wird an Brustkrebs-Organisationen gespendet. Einreichungen bis zum 31. Oktober 2026, 5:00 pm EST.

Der Freiburger Münsterbauverein sucht kreative Studierende für einen Jahresrückblick in einem kurzen, emotionalen Film. Dazu gehören Baustellenbesuche am Münster, Interviews mit Mitarbeitenden und Dokumentation von besonderen Aktionen. Kontakt: Mail Tel. 0761/21402727 (Mail).

Im Konsortium „3DSaxStone“ entwickeln Forscher, Ingenieure und Handwerker aus Dresden, Leipzig und Chemnitz Anlagen, die Bauteile aus Natursteinmehl 3D-drucken können.

Neuigkeiten vom Schweizer Verband Pro Naturstein: 2. Folge der Natursteingespräche im Steinbruch, Student Edition für den Super-Hink-Preis, Fokus auf Granit und Gneis im Architekturbereich an der ETH Zürich (1, 2, 3).

Die Schweizer Marke Calida für Wäsche und Loungewear hat für ihren neuen Shop am Berliner Kurfürstendamm den San-Bernadino-Gneiss verwendet. Ziel ist, dem Geschäft „Swissness“ mitzugeben.

Der Herbst-Newsletter 2026 des Steinzentrums Hallein ist online.

„Mauthausener Granit“ ist der Titel eines Buches von Josef Stummer und Wolfgang Strasser. Erzählt wird die Geschichte der Steinbrüche an der Donau von Pulgarn bis Gloxwald und an den Donauzuflüssen Naarn und Aist von den frühen Steinmetzmeistern bis zur Industrialisierung und in die Gegenwart. Preis: 30 €. Bestellung bei Mag. Wolfgang Strasser (Mail).

Für das Natursteinwerk Theuma ist eine Lösung für den Betrieb gefunden, sodass der bekannte Fruchtschiefers weiter abgebaut werden kann.

Die U-Bahn-Station „Deutsches Bergbau-Museum“ der Linie U35 in Bochum soll dauerhaft als technisches Baudenkmal gesichert werden. Das Thema Bergbaugeschichte spiegelt sich in der Gestaltung der Station: So sind die Wände der Bahnebene mit stilisierten Kohleflözen durchzogen, die schwarz-weißen Fliesen an den Zugängen erinnern an eine Waschkaue, teilweise ist Naturstein verbaut, der an Kohle erinnert.

Berlinit ist ein sehr selten vorkommendes Mineral, dessen Name nichts mit der Stadt Berlin zu tun hat. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) erzählt die ganze Geschichte.

Die Gewinner der European Heritage Awards wurden bekanntgegeben (1, 2).



Video des Monats: Ein 54 Pfund schwerer Marsmeteorit – das größte bekannte Stück vom Roten Planeten, das jemals auf der Erde gefunden wurde – wurde im Juli 2026 bei einer Auktion bei Sotheby’s versteigert. Dieser unter der Bezeichnung NWA 16788 bekannte monumentale Felsbrocken wurde 2023 in der Sahara entdeckt und ist etwa 70 % größer als jedes andere nachgewiesene Fragment vom Mars. Sotheby’s erzählt die Geschichte, wie der Himmelsstein auf die Erde gelangte und wie er hier gefunden wurde.