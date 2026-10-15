Das neue Ärzte- und Geschäftshaus „Berclay“ liegt verkehrsgünstig und zentral im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf an der Ecke Berliner Straße/Clayallee. Als Schnittstelle wichtiger Straßenverbindungen ist der Standort geprägt von Wohnbauten, Einzelhandelsnutzungen, sowie Dienstleistungsangeboten. Geplant wurde es von Tchoban Voss Architekten.

Die Neukonzeption des Grundstücks sah die Errichtung eines mehrteiligen Gebäudeensembles mit über 9.000 m2 Bruttogeschossfläche mit Tiefgarage vor. Neben dem fünfgeschossigen Gebäudevolumen akzentuiert ein giebelständiger Kopfbau die Ecke zur Berliner Straße. Im nordöstlichen Grundstücksbereich schließt ein viergeschossiger Verbindungsbau höhengleich an die Nachbarhäuser an. In enger Abstimmung mit dem Bezirksamt wurde eine Fassadengliederung in Teilabschnitte sowie die Ausbildung eines Walmdaches mit anthrazitfarbener Metallschindeldeckung festgelegt.

Die Tragwerkskonstruktion, die Fundamente, und die Außenwände sind in Stahlbetonbauweise gefertigt, während innere Trennwände als Mauerwerk für Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss und Trockenbau für die Arztpraxen in den oberen Geschossen errichtet wurden. Die Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss verfügen über barrierefreie Zugänge. Die Erschließung der Nutzungsflächen in den Obergeschossen erfolgt über zwei Treppenhäuser mit Aufzügen. Die Zufahrt der Tiefgarage befindet sich bei der vorhandenen Gehwegüberfahrt in der Berliner Straße.

Das Gebäudeensemble erhielt eine wärmegedämmte, hinterlüftete Kalksteinfassade. Die Erdgeschosszone hebt sich mit ihrem grauen Limes Dolomit farblich von den in hellem Kalkstein Mocca Creme gehaltenen Obergeschossen ab. Den Naturstein lieferte die Firma Naturstein Steinmann GmbH.

Die Fenster der Obergeschosse werden als bodentiefe Aluminiumfenster mit Isolierverglasungen, außenliegendem Sonnenschutz und vorgelagerten Geländern ausgeführt. Das Walmdach mit anthrazitfarbener Metallschindeldeckung greift die Farbigkeit der Erdgeschossfassade auf und verleiht dem Gebäude einen markanten Abschluss. Die hofseitigen Fassaden wurden mit einem Wärmedämmverbundsystem und einem oberflächigen Modellierputz ausgeführt. Auf Teilen der nach Norden liegenden Dachfläche im ersten Obergeschoss entstand ein Gründach.

In enger Zusammenarbeit mit dem Bezirk wurde der Vorplatz neu belebt, was dem gesamten Standort eine neue städtebauliche Qualität verleiht.

Quelle: Tchoban Voss Architekten

Naturstein Steinmann

Fotos: Markus Loeffelhardt