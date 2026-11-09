Architektonische Formen bestimmen die Kollektion mit verschiedenen Tischen und einer Konsole, die der Designer Niko Koronis 2022 für die italienische Firma Marsotto Edizioni entworfen hatte. Die Stücke sind geprägt von minimalistischer Gestaltung, die die Geometrie der Objekte ganz in den Vordergrund stellt.

Seitdem hat sich bei Marsotto Eidioni einiges getan, zum Beispiel: Seit 2024 verwendet die Firma nicht mehr nur weißen und schwarzen Marmor, sondern fünf Steinmarken (Bianco Carrara, Verde Alpi, Travertino Romano, Rosso Levanto und Nero Marquina) mit ihren jeweiligen Farben.

Weiterhin aber sind die Objekte aus einem einzigen Marmorblock gefertigt. Dadurch wird noch einmal die nüchterne Geometrie als Leitlinie der Gestaltung unterstrichen: Es gibt keine Linien, wie die Einzelteile zusammengesetzt wären.

Geschaffen hat Niko Koronis ein Mittelding zwischen Kunstobjekt und Alltagsgegenstand (Produktdesign), anders ausgedrückt: eine funktionale Skulptur. Das einzige Spiel, das sich Firma und Designer nun erlauben, ist das Spiel mit der Farbe.

Zwei Bearbeitungen der Oberfläche gibt es: poliert und matt poliert.

Nach wie vor fasziniert uns bei diesem Design das Motiv der Säule, das Niko Koronis durchdekliniert: Sie hat bei ihm zwar keine Basis, wie sie als Abschluss unten zu einer klassischen Säule gehören würde, aber sehr wohl eine Art von Kapitel. Das aber ist hier nicht als Einzelteil auf den Schaft der Säule aufgesetzt, sondern wächst quasi aus ihr hervor und geht schließlich zum Beispiel in die Tischplatte über.

Mehr noch, und wir verweisen hier auf die Arbeit eines weiteren Beteiligten an dem Produkt: Der Fotograf Alberto Strada blickt aus verschiedenen Richtungen auf die Säulen und lässt sie auf der Webpage so eine jeweils andere Wirkung entfalten.

Der Titel der Kollektion ist übrigens „Caro Marco“ (Lieber Marco).

Marsotto Edizioni

Niko Koronis

Fotos: Alberto Strada