In der Bauwirtschaft wurden zuletzt 90,9 Prozent der mineralischen Abfälle wiederverwertet. Das sind die Zahlen aus dem Jahr 2024, die die Initiative Kreislaufwirtschaft Bau jetzt veröffentlicht hat. Insgesamt gab es 175,2 Millionen Tonnen ungefährlicher Bau- und Abbruchabfälle, davon wurden 159,2 Millionen Tonnen umweltverträglich verwertet. Im vorangegangenen Bericht aus dem Jahr 2022 waren es noch 90,4 Prozent gewesen.

Seit 30 Jahren dokumentiert die Initiative Kreislaufwirtschaft Bau Aufkommen und Verbleib mineralischer Bauabfälle. Die jetzt veröffentlichte 15. Ausgabe des Monitoringberichts auf der Datenbasis 2024 erscheint zu diesem Jubiläum. Der Bericht stützt sich auf amtliche Daten des Statistischen Bundesamts. Es ist die erste Erhebung auf Grundlage des neuen bundeseinheitlichen Rechtsrahmens der Mantelverordnung.

Insgesamt sank das Gesamtvolumen an mineralischen Bauabfällen um 32,7 Millionen Tonnen. Das entsprach einem Rückgang von 15,7 Prozent (2022: 207,9 Millionen Tonnen). Bei den körnigen Fraktionen lag die Verwertungsquote bei 95,1 Prozent, bei Boden und Steinen bei 87,8 Prozent.

Aus den mineralischen Bauabfällen entstanden 64,3 Millionen Tonnen Recycling-Baustoffe. Sie deckten 13,2 Prozent des Bedarfs an Gesteinskörnungen von 486,1 Millionen Tonnen ab. Zählt man industrielle Nebenprodukte wie Aschen und Schlacken hinzu, stieg die Substitutionsquote auf 17,5 Prozent.

Der Einsatz von Recycling-Baustoffen in der Produktion von Asphalt und Beton hat gegenüber 2022 um 4 Prozent zugenommen und liegt nun bei 23,3 Prozent.

Der Rückgang beim Abfallaufkommen war auf die schache Baukonjunktur zurückzuführen, so Dr. Berthold Schäfer, Sprecher der Initiative Kreislaufwirtschaft Bau: „Das Aufkommen an Abbruchmaterial folgt den rückläufigen Bauinvestitionen. Steigen die Bauinvestitionen, steigen Abfallaufkommen und Gesamtbedarf gleichermaßen. Die Substitutionsquote bleibt daher konstant. Weitere Steigerungen sind begrenzt.“

Im Tiefbau konnten zuletzt zwar weitere Potenziale erschlossen werden. Dort entstanden rund 17 Prozent mehr Recycling-Baustoffe als 2012.

Im Hochbau war die Produktion von Recycling- allerdings rückläufig und sank um 10 Prozent gegenüber 2012.

Die Initiative unterstützt das Ziel der Bundesregierung, Ressourcen effizient einzusetzen. Sie vermisst bei den politischen Zielsetzungen aber den Blick in die Praxis. „Die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie sieht eine Verdoppelung der Substitutionsquote vor. In unserem Bereich lässt sich das praktisch nicht umsetzen“, so Schäfer.

Bundesverband Baustoffe – Steine und Erden

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