So weich wie eine Wolke, in die man am liebsten den Kopf betten möchte: Dem norwegischen Bildhauer Håkon Anton Fagerås ist es gelungen, einem der ältesten Materialien der Kunstgeschichte eine geradezu unmögliche Illusion zu entlocken.

Mit seiner Werkreihe „Pillows“ (Kissen) verwandelt er ein alltägliches Symbol der Behaglichkeit in monumentale Steinskulpturen und lädt den Betrachter dazu ein, die Ausdrucksmöglichkeiten von Marmor neu zu entdecken.

Auf den ersten Blick wirken Fagerås’ Arbeiten wie ganz gewöhnliche Kissen – zerknittert, zusammengesunken, gefaltet und leicht eingedrückt, als wäre jemand gerade aus dem Bett aufgestanden. Bei näherem Hinsehen offenbaren die kühle, polierte Oberfläche und das durchscheinende Weiß des Materials jedoch den Widerspruch: Es handelt sich um aus Marmorblöcken gemeißelte Objekte, nicht um Textilien.

Der norwegische Bildhauer arbeitet sowohl in Norwegen als auch in Pietrasanta in der Toskana – einer Region, die seit Langem für ihren Marmorabbau und ihre Bildhauerwerkstätten bekannt ist. Seine Verbindung zu Pietrasanta entstand bereits während seines Studiums an der Nationalen Akademie der Schönen Künste in Oslo. Er reiste auf eigene Initiative in die toskanische Stadt, angezogen von der dortigen außergewöhnlichen Dichte an Marmor-Expertise, Steinbrüchen und Bildhauerwerkstätten.

Seit 1999 arbeitet er in der Werkstatt des Steinmetzes Marco Giannoni in Pietrasanta. Das Atelier ist für ihn mehr als nur ein Produktionsort: Fagerås verdankt den dortigen Handwerkern nicht nur die Vermittlung der Fachsprache der Marmorbearbeitung, sondern auch ein tieferes Verständnis für das Wesen der Bildhauerei.

Die Idee, Marmor in Kissen zu verwandeln, entsprang laut Fagerås einer einfachen Beobachtung: Sein eigenes Kopfkissen sah aus wie Marmor. „Das erste Kissen, das ich vor mehr als 15 Jahren modellierte, war tatsächlich mein eigenes Kopfkissen. Ich schuf ein Kissen in Originalgröße, auf dem ein winziger Mensch schlief – zunächst aus Ton, später aus Marmor gemeißelt. Einige Jahre später fertigte ich ein einzelnes Marmorkissen an, das bei einer großen Museumsausstellung ganz beiläufig auf dem Boden lag. Daraus entwickelte sich schließlich eine ganze Serie.“

Doch das Objekt besitzt mehr als nur einen ästhetischen Reiz. Kissen begleiten den Menschen durch einige der privatesten Momente seines Lebens – von der Geburt bis zum Tod – und werden so zu einem überraschend kraftvollen Medium der Reflexion. Fagerås beschreibt sie als „Memento Mori“, als Mahnung an die Vergänglichkeit, die jedoch eher verspielt als schwermütig wirkt.

Das Ergebnis ist eine Skulptur, die intim und häuslich wirkt, sich dabei aber die Beständigkeit und Schwere des Steins bewahrt. Er erklärt: „Im Vergleich zu den Figuren, die ich normalerweise schaffe, ist die Arbeit an Kissen recht spielerisch und macht Spaß. Ich muss mir keine Gedanken über Anatomie oder Ähnlichkeit machen.“

Er fährt fort: „Einige der schönsten, aber auch der traurigsten Momente des Lebens verbringt man auf einem Kissen. Zudem eignen sie sich wunderbar als skulpturale Motive. Ihre Weichheit lässt sich hervorragend in weißen Marmor übertragen.“

Der Arbeitsprozess im Atelier ist langsam und anspruchsvoll. Fagerås beginnt meist mit schnellen Bleistiftskizzen, um zu prüfen, ob eine Idee skulpturales Potenzial besitzt; erst danach beginnt die eigentliche Bildhauerarbeit. Die Fertigstellung einer Marmorskulptur kann Monate dauern und erfordert Geduld, Präzision sowie eine stete Aufmerksamkeit für die Beschaffenheit des Steins.

Diese Arbeitsweise eignet sich besonders gut für die Kissen-Serie. Mit Drucklufthämmern und feineren Bildhauerwerkzeugen formt er massive Blöcke aus weißem Marmor zu in sich zusammengesunkenen, faltigen Gebilden, deren scheinbare Weichheit auf subtilen Übergängen von Oberfläche, Licht und Schatten beruht.

Die Transluzenz und Reinheit des Marmors sind entscheidend für die erzeugte Illusion. Obwohl der Stein zerbrechlich wirkt, ist er weitaus beständiger, als es den Anschein hat; Fagerås nutzt diese gegensätzlichen Eigenschaften, um – statt einer getreuen Nachbildung eines Federkissens – eine bestimmte Atmosphäre oder Empfindung zu schaffen.

Die Werke haben sich zu einem viralen Phänomen entwickelt; Bilder der Marmorkissen verbreiten sich rasant in den sozialen Medien. Ihre Wirkung ist unmittelbar: Betrachter erkennen das Objekt sofort wieder und erleben dann einen Moment der Überraschung, wenn ihnen bewusst wird, dass es sich um Stein handelt.

Genau diese Zugänglichkeit macht ihre Stärke aus. Man benötigt kein Fachwissen, um die Arbeiten zu würdigen: Jeder besitzt ein Kissen, und die eigene körperliche Erinnerung an Weichheit, Schlaf und Ruhe leistet einen wesentlichen Beitrag zur Interpretation des Werks.

Håkon Anton Fagerås Werke

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