Nur ein Detail im Badezimmer sind die Betätigungsplatten für die Toiletten. Der deutsche Hersteller Grohe hat sich mit seinen „Arena Aqua Tiles“ nun damit beschäftigt und besondere Materialien dafür ausgesucht, unter anderem Marmor. Das Bedienfeld ist wahlweise rund oder eckig. Und: Bereits bei der leichtesten Berührung sendet es ein digitales Signal, das den internen Mechanismus aktiviert. Das sorgt für ein haptisches Feedback, das sich ebenso weich wie kontrolliert anfühlt.

Die Bildungswoche der österreichischen Steinmetze findet vom 19. bis 22. Jänner 2027 im Hotel Mondi am Grundlsee statt – übrigens zum 40 Mal! Das Programm steht auf der Webpage des Bildungszentrums Hallein, das auch diesmal der Veranstalter ist.

Die österreichische Bauwirtschaft steckt seit Jahren in der Krise. Der Wohnungsneubau brach 2025 real um 30 Prozent, die Renovierung im Wohnbau um real 14 Prozent ein. Der Nicht-Wohnbau entwickelte sich hingegen weitgehend stabil. Der Tiefbau wuchs substanziell um real 12 Prozent, so die Marktforscher von Branchenradar.

Im Wiener Bezirk Döbling wurde Mitte Oktober 2026 der erste Spatenstich für den ersten Mormonentempel in Österreich getätigt. Wie der ORF mitteilt, soll es ein quaderförmiges Gebäude mit Bekleidung aus weißem Naturstein werden. Fertigstellung soll in drei Jahren sein. Offiziell nennen die Mormonen sich „Kirche Jesu Christi der letzten Tage“.

„Sandstone“ ist der Name einer Filmserie aus der Schweiz. Es geht um Mystery und Science-Fiction. Eine zentrale Rolle spielt der Berner Zytglogge, ein Uhrturm aus dem Mttelalter.

Themen bei der 18. Arbeitstagung des „Netzwerkes Steine in der Stadt“ in Güstrow (Juni 2026) waren unter anderem die mittelalterlichen Handelsbeziehungen für Natursteine zwischen dem Mittelrheintal und Ant- werpen sowie der Steinhandel zwischen Nord- und Ostsee vom 15. bis zum 19. Jahrhundert ein Thema. Neuerdings kann man in der Literaturdatenbank des Netzwerks auch mithilfe einer interaktiven Karte durchsuchen. Die nächste Arbeitstagung findet vom 02027 vom 07. bis 10. Oktober in Freiburg i. Br. statt.

Der Ryolith ist das Gestein des Jahres 2026. Der Unternehmerverband Mineralische Baustoffe hat jetzt eine Broschüre zum Download bereitgestellt.

Einen Dackelkopf gibt es hoch oben am Hauptportal des Wormser Doms. Am Straßburger Münster gibt es einen kleinen Hund an den Fußen von Bathazar und an der Kanzeltreppe im Inneren (1, 2).

Eine Murmelbahn aus Sandstein für Kinder gibt es jetzt im Pfalzmuseum in Bad Dürkheim.

Linda Kaiser ist Steinbildhauerin und haut den Sandstein für den Dresdner Zwinger aus Leidenschaft, wie der MDR in einem Video berichtet.

Das Armenian Cultural Heritage Institute ist eine Datenbank, die sich „dem Schutz, der Dokumentation und der Aktivierung des materiellen und immateriellen armenischen Kulturerbes“ widmet, wie es auf der Webpage heißt. Viele der vorgestellten Bauwerke sind aus Stein gefertigt.

Die Webpage Volcano Discovery verfolgt aktuelle Eruptionen und informiert auch über Reisen zu den Feuerbergen.



Video des Monats: Vor 150 Jahren (am 1. August 1876) schloss sich Colorado als 38. Bundesstaat den USA an. Marble, eine kleine Stadt in den Bergen, hatte schon vorher eine wichtige Rolle für die Union gespielt, indem es seinen weißen Yule-Marmor für zahlreiche Wahrzeichen der Nation lieferte, etwa für das Lincoln Memorial. Das Video beleuchtet die Geschichte des Steinbruchs, den Aufstieg und Fall der Stadt sowie ihre Wiederbelebung als Ort der Bildhauerei.