„Technologie ersetzt nicht die Tradition, sondern verstärkt ihre Vision.“ Architekturprofessor Giuseppe Fallacara Cirico hat diesen Satz für sein neues Projekt „Robotomy“ formuliert, das er in Halle 10 der Marmomac 2026 präsentierte. Der Projektname ist aus den Begriffen „Robotics“ und „Stereotomie“ zusammengesetzt und will ausdrücken, dass Naturstein aufgrund seines geringen ökologischen Fußabdrucks ein ideales Material für zukünftiges Bauen ist und dass man dafür auf das alte Wissen der Vorväter zurückgreifen kann, dass man es aber modernisieren sollte.

Robotomy hat sieben Institutionen aus vier europäischen Ländern als Mitwirkende. Wir nennen sie unten. Die Federführung liegt beim Politecnico im süditalienischen Bari, wo Fallacara seit Jahren in Sachen Stereotomie forscht, sich aber auch mit der Verwendung von Natursteinmehl beschäftigt. Denn: Weniger Materialverbrauch durch kluge Konstruktionen ist ein Denkansatz des Projektes; dabei geht es auch um die Verwendung von Abfall oder Reststücken, etwa von Natursteinmehl für den 3D-Druck.

Grundlage von Robotomy sind der Bogen und das Gewölbe. Aus ihnen errichteten die Menschen schon vor 2000 Jahren spektakuläre Bauten. Mit den Kathedralen kamen im Mittelalter noch einmal neue architektonische Sensationen hinzu.

Damals erlebte die Stereotomie ihre Blüte: Die Bauherren berechneten und zeichneten ihre Konstruktionen, die Steinmetze gaben mit größter Präzision den Steinen die notwendigen Formen, sodass das Gewicht der Steine die Konstruktion stabil hielt und hält.

Der Computer hat hier neue Möglichkeiten eröffnet: einerseits für die Berechnung und Planung von komplexen Konstruktionen, andererseits mit CNC-Maschinen für das Zuschneiden der Bausteine in die benötigten Formen.

Die neuen Technologien tragen auch dazu bei, dass komplexe Bauwerke zu reduzierten Kosten realisiert werden können.

Auf der Marmomac stellte Fallacara Projekte von 17 Hochschulen vor, die in Robotomy alle ineinandergreifen. Unsere Fotos zeigen einige davon:

* Fallacaras „Enchantment of the Suspended Circle“ (Der Zauber des schwebenden Kreises) geht zurück auf Leonardo da Vinci;

* „Wave Vault“ ist ein Bogen aus Steinmehl, bei dem der 3D-Druck die eigentlich komplizierte Form einfach herstellbar macht;

* das „Stone Catenary Inverted Vault“ ist eine Idee des New York Institute of Technology;

* bei „Ponte Pietracorda“ kombiniert Fallacara vorgespannte Steinbögen mit Stahl;

* „Breath of Earth“, „Stone Leaf“ und „MorphoLith“ lassen Licht und Luft durch und erlauben sogar, es zu regeln;

* beim „S-Lock Stone System“ vereinfachen ineinandergreifende Elemente die Montage durch vorgefertigte Elemente.

Die große Bedeutung des Projekts Robotomy lässt sich daran ablesen, dass es vom European Innovation Council in die Kategorie „Pathfinder“ aufgenommen wurde. Dort finden industrielle Forschungsvorhaben nur dann eine Aufnahme, wenn sie eine außergewöhnliche Rolle einerseits für die Wirtschaft Europas, andererseits auch für Kultur und Geschichte der Gemeinschaft spielen können. Die Förderung beträgt in diesem Fall 3,3 Millionen Euro und läuft von September 2026 bis September 2029.

Neben dem Politechnico di Bari sind beteiligt:

* Politecnico di Milano, Italien, Roboterprototypenbau und physikalische Tests;

* Day One, Italien, Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen, Planung der kommerziellen Nutzung, Kommunikation;

* System 3E, Polen, industrielle Serienfertigung der modularen Bausteine;

* ETH Zürich, Schweiz, großformatiger 3D-Druck komplexer Bauteile;

* CommonSense Robotics, Belgien, Softwareentwicklung für die Roboterflotte;

* Flanders Make, Belgien, Positionierungssysteme, Entwicklung von Robotergreifern.

Unsere Fotos und Renderings zeigen Beispiele aus Fallacaras Präsentation mit dem Titel „C‘era una volta ‚il cielo‘ dell’architettura“ (Es war einmal: der ‚Himmel‘ der Architektur) in Halle 10 der Marmomac 2026.

Giuseppe Fallacara, Politecnico di Bari

Fotos/Renderings: Giuseppe Fallacara

„Breath of Earth“. Designers: Arch. Maria Giovanna Pansini, Arch. Stefania Laterza, Prof. Giuseppe Fallacara, Politecnico di Bari.



„The enchantment of the suspended circle“. Prof. Giuseppe Fallacara (Politecnico di Bari), Prof. Attilio Pizzigoni (Politechnico di Milan).



„Wave Vault“. Prof. Gluseppe Fallacara, Prof. Arch. Nicola Parisi, Arch. Pietro Odaglia, Arch. Ing. Pierpaolo Ruttico, Arch. Andrea Petruzzella, Arch. Glacinto Consialic (ETH Zürich, Polytechnico di Milan, Polytechnico di Bari). 3D-printed stone powder.



„Ponte Pietracorda“. Arch. Andrea Sgherza, Arch. Giuseppe Tota, Arch. Italo Boccuto, Politecnico di Bari; MPI – Marco Peroni Ingegneria, Ing. Marco Peroni.



„Arcus Spira“. Christian Caldarola, Elena Nuzzi, Rosa Piscopo, Alessia Saulle, Prof. Giuseppe Fallacara (Polytechnico di Bari).



„Meteora“. Prof. Dustin White, Florida Atlantic Universty. 3D-printed limestone.



„Multi Oculos Pavillon“. Arch. Francesco Ciriello, Prof. Giuseppe Fallacara (Polytechnico di Bari). 3D-printed limestone.



„There was a vault in San Terenziano“. Arch. Tommaso Chiaromonte, Prof. Stefano Chiocchini (Italian Institute of Design).



„S-Lock Stone System“. Prof. Giuseppe Fallacara, Arch: Clara Rosa Romano (Politechnico di Bari).



„Stone Catenary Inverted Vault“. Arch. Adriana Valentini, Arch. Clara Rosa Romano, Prof. Anthony Caradonna, Prof. Giuseppe Fallacara (New York Institute of Technology, Polytechnico di Bari).



„Stone Theatre. Sculpture in the Umbrian Slandscape“. Arch. Paolo Verducci, Marco Angelucci (University of Perugia).



„Zenit“. Emanuele Domina, Federica Minnici, Alessio Sabbatini, Caterina Savini, Prof. Marco Ferrero, Carlos Acosta Fontana, Elio Ravà (Sapienza University of Rome).