Wird das Bauen der Zukunft auf den Kopf gestellt und von Robotern und Drohnen durchgeführt, die von Menschen gesteuert werden? Das Architekturbüro Foster + Partners ist beteiligt an einem britisch-europäischen Konsortium, das im Rahmen des „Pathfinder“-Förderprogramms des Europäischen Innovationsrats einen Forschungszuschuss in Höhe von 4 Millionen Euro für drei Jahre erhalten hat. Sein Vorschlag – das SWIFT-BUILD-System (Swarm-based Inverted Fabrication for Timber Buildings, schwarmbasierte, umgekehrte Fertigung für Holzgebäude) – nutzt Schwärme von Roboter-Montagegeräten und Hebevorrichtungen, um modulare Holzkonstruktionen effizient zu errichten. Diese können je nach Vorhaben angepasst und später wieder automatisch demontiert werden. Mit Holz als Baustoff verbindet SWIFT-BUILD Innovationen im automatisierten Bauwesen mit Nachhaltigkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz.

Im Kern arbeitet die Bauweise mit einem innovativen Robotersystem, das Holzkonstruktionen von oben nach unten errichtet – dabei wird jede Etage auf Bodenhöhe zusammengebaut und anschließend hochgehoben, um Platz für die nächste zu schaffen. Ein Team aus aufeinander abgestimmten Robotern übernimmt die Arbeit: Bodenroboter montieren und heben die Konstruktion Schicht für Schicht an, während Drohnen über der Baustelle kreisen, um den Fortschritt zu überwachen und eventuelle Probleme in Echtzeit zu melden. Die Roboter tauschen kontinuierlich Informationen aus, wodurch sie sich anpassen und sicher arbeiten können, ohne dass ständiges menschliches Eingreifen erforderlich ist.

Eine vergleichbare Bauweise von oben nach unten ist schon üblich bei Super-Windrädern, die höher sind als der Eiffelturm (330 m). Dafür wird zunächst der obere Teil des Turms auf dem Boden fertiggestellt, dann folgt drumherum der untere (und breitere), schließlich wird der obere Teil innen nach oben gehoben und auf die breitere Basis aufgesetzt. Kräne erreichen solche Höhen nicht.

Die Konstruktion bei SWIFT-BUILD ist mechanisch rückbaubar, was Rückgewinnung von Materialien ermöglicht, um Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit zu realisieren.

Irene Gallou, Senior Partner bei Foster + Partners, sagte: „Durch die Kombination modernster Robotik und integrierter KI-Tools lässt sich die umgekehrte Bauweise von SWIFT-BUILD an verschiedene Größenordnungen und Verwendungszwecke anpassen und bietet das Potenzial für weitreichende Anwendungsmöglichkeiten. Der Fokus auf den modularen Holzbau unterstreicht die nachhaltige Ausrichtung des Projekts, bei dem Kreislaufwirtschaft und Flexibilität im Mittelpunkt stehen.“

Foster + Partners fungiert als Industriepartner des Konsortiums und arbeitet dabei mit sieben akademischen Institutionen zusammen: der Universität Bristol, der Syddansk Universitet in Dänemark, der Technischen Universität München, der Universität Pisa, der Technischen Universität Delft, der Universität Birmingham und der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Das „Pathfinder“-Programm ist die höchste Stufe der Forschungsprojekte des Europäischen Innovationsrats. Sie sollen die Zukunft der Wirtschaft und die Kultur der Gemeinschaft prägen.

Quelle: Foster + Partners