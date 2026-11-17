Schlagworte unserer Gegenwart sind Dekarbonisierung (Reduzierung der CO2-Emissionen) und Verringerung des Verbrauchs an Ressourcen. Der spanische Künstler Andrés Jaque hat mit seinem in Madrid und New York ansässigen Office for Political Innovation (Büro für Politische Innovation) beide Themen auf ungewöhnliche Art und Weise zusammengebracht:Für eine Outdoor-Küche hat er Reststücke aus der Marmorverarbeitung verwendet, und das Kochen geht hier nicht mit Gas- oder Elektroherd vor sich, sondern mit mithilfe von Bakterien oder Pilzen, etwa durch Gärung. Jede Tier- und Pflanzenart hat ihre eigene Methode für die Aufarbeitung von Nährstoffen, daher der Projektname „Transspecies Kitchen“ (Küche jenseits der Spezies).

Die Installation wurde erstmals im Herbst 2021 im Rahmen der Tallin Architecture Biennale in Estland und dann während des Sommers 2024 im Middelheim Museum in Antwerpen gezeigt und fürs Zubereiten von Mahlzeiten genutzt.

Auf das Kochen als Schauplatz für seinen politischen Neuansatz kam der Künstler durch eine Erkenntnis: „Das Kochen ist der Schauplatz des gemeinsamen Lebens.“ Unter dem Gesichtspunkt vermarktet die Küchenbranche seit vielen Jahren ihre Möbel und Accessoires.

Beteiligt an dem Projekt war auch das Studio M-Marble mit Sitz im spanischen Murcia. Es organisierte die Stein-Abfallstücke, die bei den Firmen dort reichlich anfallen. Darüber hinaus bearbeitete es die Brocken und schnitt, bohrte und polierte die „Kochtöpfe“ in den Stein hinein.

Als Begründung für die Verwendung von Stein schreibt der Künstler: „Nur 30 % der in Steinbrüchen gewonnenen Steine werden industriell verwertet; der Rest wird vor Ort zu Abfall. Die Transspecies Kitchen stellt die Abfallerzeugung der Branche in Frage, indem sie den Materialwert dessen, was zuvor entsorgt wurde, wieder in den Kreislauf zurückführt und nutzt.“



„Stonelife. The Microbeplanetary Architecture Of Lithoecosystems“

Die Installation „Stonelife. The Microbeplanetary Architecture Of Lithoecosystems“ (Stonelife. Die Mikrobenplanetarische Architektur von Lithoökosystemen) spannte den Bogen noch weiter: Von den Steinbrüchen über die Verarbeitung der Steine kam der Künstler zu einer politischen Interpretation des menschlichen Tuns: „Die Art und Weise, wie Gesteine zerschnitten, geschliffen, poliert und plastifiziert wurden, verdeutlicht die Gewalt, die Ökosystemen und den von ihnen abhängigen menschlichen Gemeinschaften zugefügt wird.“

Es geht darum – wir belassen es im Englischen – „to mobilize the ecosystems that rocks are as the transscalar relationships between the microbial, disfranchised communities around the world, and the planetary can be rearticulated, confronting the material foundations of the world’s colonial carbonization. Blinded by modern positivism, building preservation practices often consist on the destruction of the litho-ecosystems of the stones’ ecology. ”

Andrés Jaques Lösung der Klimakrise besteht darin, Mineralien, Bakterien, Pilze, Algen und Flechten in ihrem Zusammenspiel zu stärken und mit ihrer Hilfe „atmosphärischen Kohlenstoff durch Biomineralisierung dauerhaft zu binden“.

Er hat die Installation in Zusammenarbeit mit Gokce Ustunisik, Associate Professor am Department of Geology der South Dakota Mines University, erstellt. Das Werk besteht aus einzelnen Steinbrocken, die nebeneinander platziert sind und aus deren Fugen Dampf dringt. Gezeigt wurde es auf der Architektur-Biennale in Venedig 2025.

The Transspecies Kitchen

M-Marble Project

Stonelife

Gokce Ustunisik

Fotos: José Hevia