Die durchschnittliche Pro-Kopf-Kaufkraft in Europa erhöhte sich 2026 auf 21.153 Euro. Die Unterschiede zwischen den 42 untersuchten Ländern blieben jedoch erheblich: So haben die Menschen in Liechtenstein, der Schweiz und Island ein deutlich höheres verfügbares Nettoeinkommen als im Rest Europas, während die Kaufkraft in der Ukraine, im Kosovo und in Moldawien am niedrigsten war. Darüber hinaus zeigen die aktuellen Daten mehrere Veränderungen innerhalb des europäischen Kaufkraftrankings. Das zeigt die neue Studie „NIQ Kaufkraft Europa 2026“, der Marktforscher von NielsenIQ, die ab sofort verfügbar ist.

Insgesamt belief sich die Kaufkraft der Europäer im Jahr 2026 auf rund 14,5 Billionen Euro. Dieses Budget steht für Ausgaben in Bereichen wie Wohnen, Konsum, Dienstleistungen, Energie, Mobilität, private Altersvorsorge oder Freizeit zur Verfügung. Rechnerisch entspricht dies einer durchschnittlichen Kaufkraft von 21.153 Euro je Einwohner. Gegenüber dem revidierten Vorjahreswert ergibt sich damit ein nominales Wachstum von +4,4 Prozent. Wie groß das tatsächlich verfügbare Budget für Konsum und Sparen ausfällt, unterscheidet sich innerhalb Europas jedoch weiterhin deutlich.

Wie in den Vorjahren liegt Liechtenstein auch 2026 auf dem ersten Platz des europäischen Kaufkraftrankings. Die Liechtensteiner verfügen über eine Pro-Kopf-Kaufkraft von 78.520 Euro, was dem 3,7-Fachen des europäischen Durchschnitts entspricht. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Schweiz und Island. Während die Pro-Kopf-Kaufkraft der Schweizer mit 54.730 Euro rund 2,6-mal so hoch ist wie die des Durchschnittseuropäers, stehen den Isländern 44.692 Euro pro Kopf zur Verfügung. Damit übersteigt die Pro-Kopf-Kaufkraft in Island den europäischen Durchschnitt um mehr als das Doppelte.

Auch die übrigen Länder innerhalb der Top 10 weisen eine Pro-Kopf-Kaufkraft auf, die deutlich über dem europäischen Durchschnitt liegt. Die größte Veränderung gegenüber dem Vorjahr entfällt auf Norwegen, das sich von Rang zehn auf Rang fünf verbessert und 2026 eine Pro-Kopf-Kaufkraft von 35.947 Euro erreicht. Darüber hinaus tauschen Island und Luxemburg ihre Plätze im Ranking und belegen nun Rang drei beziehungsweise Rang vier.

Deutschland liegt mit einer Pro-Kopf-Kaufkraft von 31.193 Euro weiterhin auf Rang neun im europäischen Vergleich.

Doch nicht nur innerhalb der Top 10 ist Bewegung im Ranking erkennbar. So verbessert sich Ungarn von Rang 30 auf Rang 27 und erreicht 2026 eine Pro-Kopf-Kaufkraft von 15.105 Euro. Die Tschechische Republik gewinnt hingegen zwei Plätze hinzu und belegt mit 17.785 Euro je Einwohner nun Rang 21.

Insgesamt liegen 17 der 42 untersuchten Länder über dem europäischen Durchschnitt. Demgegenüber stehen 25 Länder mit einer unterdurchschnittlichen Pro-Kopf-Kaufkraft. Die Ukraine belegt weiterhin den letzten Rang des Rankings. Dort beträgt die Kaufkraft lediglich 3.456 Euro je Einwohner und erreicht damit rund 16 Prozent des europäischen Durchschnittswerts.

„Auffällend ist, dass sich viele Märkte Mittel- und Südosteuropas dynamischer entwickeln als große Teile Westeuropas“, so Carsten Buchart, NIQ-Experte für Geomarketing. „Gleichzeitig zählen die etablierten westeuropäischen Märkte aufgrund ihrer hohen Kaufkraft und Marktgröße weiterhin zu den wichtigsten Absatzmärkten Europas. Europa wächst damit weiter zusammen, bleibt aber ein Kontinent mit sehr unterschiedlichen Marktpotenzialen.“

Die Studie „NIQ Kaufkraft Europa 2026“ liegt für 42 europäische Länder auf feinräumigen Ebenen wie Gemeinden und Postleitzahlen vor, ebenso wie passende Daten zu Einwohnern und Haushalten sowie digitale Landkarten.

Quelle: NielsenIQ