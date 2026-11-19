Bildhauer Reinhard Mader aus Tittling war 43 Jahre bei der Dombauhütte Passau beschäftigt. Im Jahr 2026 hat er mit einer spektakulären Aktion sogar das bayerische Fernsehen angelockt: Im See im ehemaligen Steinbruch in Büchelberg in der Nähe hat er einen 3,2 t schweren Brocken aus Granit zum Schwimmen gebracht. Die Schlusszene in der Fernsehreportage zeigt das Wunder: der Stein kommt halb über die Wasseroberfläche heraus und treibt dann gemütlich bei strömendem Regen und Blasmusik vor sich hin.

Ein Jahr hat Mader an dem Projekt gearbeitet. Es war „brutale Arbeit, des hätt‘ I mir net vorgestellt“, sagt er dem Reporter des Fernsehens: Zuerst teilte er den Brocken mit ursprünglich 12 t Gewicht in vier Teile, dann höhlte er diese Einzelteile aus, schließlich wurden sie mit Zweikomponentenkleber wieder zusammengesetzt und das Innere mit Hartschaum aufgefüllt.

Zum Schluss wurden die Fugen mit flüssigem Epoxidharz wasserdicht verschlossen.

Ausführlich wird in dem Film das Zusammensetzen der Einzelteile beschrieben. Denn es bestand die Gefahr, dass die Elemente beim Anheben zerreißen würden. Auch der Transport vom Atelier in Fürstenberg zum See war heikel: Der Brocken war nun „empfindlich wie ein ausgeblasenes Ei“, so Mader.

Warum gerade dieser Stein für das Experiment? Fragt der Reporter. Mader zögert einen Moment und sagt dann: „Weil er vom Bayerischen Wald is, wie I.“ Marmor sei ihm zu weich, er schätze den Widerstand der heimischen Steine.

Reinhard Mader

Dombauhütte Passau

ARD-Mediathek