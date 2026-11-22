In Hegra, einer archäologischen Stätte in der Nähe von Al-Ula in Saudi-Arabien, wurde das neue luxuriöse Sky View Restaurant in ein ehemaliges Wasserbecken eingebaut. Einst diente es dazu, diese lebenswichtige Ressource zu sammeln und zu bewahren. Es bietet nicht nur ein besonderes Speiseerlebnis unter freiem Himmel, sondern zeugt auch von der uralten Beziehung zwischen den Menschen und der rauen Umgebung.

Die Architekten des Mailänder Büros Giò Forma arbeiteten in Zusammenarbeit mit Black Engineering als Projektleiter. Sie behielten die Form des Beckens bei, um dem Restaurant ein besonderes Design zu verleihen: Die Sitzbereiche für die Gäste wirken wie kleine rechteckige Halbinseln im Wasser, die etwas tiefer als der Wasserspiegel liegen.

Diese Anordnung wurde vom „Majlis“ inspiriert, das sind einem traditionelle Räume in arabischen Häusern, wo Gäste empfangen werden und man sich zu Gesprächen versammelt. Die abgesenkte Position schafft ein Gefühl der Intimität und lässt gleichzeitig den Blick auf die Wüste und den Himmel frei.

Darüber hinaus sorgt die Wasseroberfläche für ein besonderes Lichtspiel: Wenn das Tageslicht schwindet, verändert das Sky View Restaurant allmählich seine Farbgebung – von der Wärme des Sonnenuntergangs bis zur dunklen Stille eines Abends unter dem schützenden Himmel. Mond- und Sternenlicht sorgen für besondere Effekte.

Künstliches Licht wird sparsam eingesetzt, um diesen Ausdruck lebendig zu halten; nach Sonnenuntergang beleuchtet es vor allem die Wege und Sitzbereiche auf zurückhaltende Weise und bewahrt so das Wüstenerlebnis bei Nacht.

Niedrige, mit Porphyr verkleidete Wände rahmen den Eingang zu den Sitzbereichen ein, wobei Messingdetails den modernen Charakter des Restaurants innerhalb der ursprünglichen Bausubstanz unterstreichen.

Porphyr wurde in der Antike und schon früher weit verbreitet verwendet und galt einst als das am schwersten abzubauende Gestein. Während der Naturstein klassischerweise rot oder violett ist, kann er je nach Mineral- und Eisengehalt auch in Grün-, Braun-, Schwarz-, Grau- und Gelbtönen vorkommen. Seine Verwendung als Bau- und Dekorationsmaterial lässt sich bis ins Jahr 1850 v. Chr. im minoischen Kreta zurückverfolgen, beispielsweise als Sockel der Säulen im Palast von Knossos.

Das „Sky View Restaurant“ ist Teil des Chedi Hegra Hotels in Hegra bei Al-Ula. In der Nähe befindet sich eine ehemalige osmanische Festung, die heute als weiteres Hotelrestaurant genutzt wird. Hegra ist eine archäologische Stätte aus der Zeit des Nabatäerreichs, das ein Netz von Handelswegen in der Region kontrollierte, bis es 106 n. Chr. vom Römischen Reich annektiert wurde.

Giò Forma Studio Associato Srl

Chedi Hegra Hotel