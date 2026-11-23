Ein wunderschönes Beispiel für die Verbindung von hochwertigem Material mit Witz bei der handwerklichen Arbeit ist diese Eingangstür zu einem Garten in der schottischen Grafschaft East Lothian unweit der Hauptstadt Edinburgh. Der Kunde hatte das Gelände an einem Hang neugestalten lassen. Außenrum gab es eine alte, massive Mauer aus Bruchsteinen, und nun wollte er etwas Modernes und Schickes für den Zugang.

Den Auftrag bekam der Steinmetz Dan Macaulay, bekannt für feine Detailarbeiten. Er beauftragte die örtliche Firma Hutton Stone mit der Lieferung des St Bees Red Sandstone.

Dean Macaulay gestaltete den neuen Eingang mit größter Akkuratesse, so als handelte es sich um einen Zugang zu einem Schlosspark. Dabei griff der sowohl die Dicke der Mauer als auch ihre Steigung auf und setzte das in sorgfältig behauenem Stein um.

Das Mauerwerk rund um die neue Tür greift das Aussehen des Hauses dahinter auf.

Der Höhepunkt des neuen Zugangs ist die Tür in altmodischem Holzdesign mit drei Grabgabeln [garden fork] in ihrem Fenster.

Schöner und einladender kann man die Freude an der Gartenarbeit und an einem Zuhause in freier Natur nicht mehr zum Ausdruck bringen.

Macaulay Stonemasons (1, 2)

Hutton Stone