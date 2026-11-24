Der deutsche Bildhauer Norbert Diemert bewegt sich in seinem Schaffen im Spannungsfeld zwischen Figuration und Abstraktion. Seine Steinskulpturen – häufig stark abstrahierte weibliche Formen – wirken wie in der Schwebe: zwischen Bewegung und Stillstand, Schwere und Leichtigkeit, menschlicher Präsenz und natürlicher Form.

Diemert, 1958 in Hannover geboren, war zunächst in den Bereichen Fotografie, Installation und Land Art tätig, bevor er sich dem Möbeldesign zuwandte. Im Jahr 2004 begann er mit der Arbeit an Steinskulpturen; seit 2009 ist er als freischaffender Bildhauer tätig und unterhält ein Atelier sowie eine Werkstatt in Celle.

Diemert beginnt mit dem, was er als „die Form im Kopf“ bezeichnet: eine zunächst vielleicht vage Idee, die durch die Auseinandersetzung mit dem Stein allmählich Gestalt annimmt. Er trägt Schicht um Schicht von einem massiven Block ab, bis schließlich nur noch etwa ein Drittel des ursprünglichen Materials übrig bleibt.

Seine Werkzeuge und Techniken – Meißeln, Sägen, Fräsen, Schleifen und Polieren – ermöglichen es ihm, ganz unterschiedliche Qualitäten desselben Materials freizulegen. Ein und derselbe Stein kann raue, matte, polierte, einfarbige oder stark geaderte Oberflächen aufweisen; Diemert setzt diese Kontraste gezielt ein, um innerhalb jedes Werkes Spannung zu erzeugen.

Im Mittelpunkt seines Schaffens steht der Wunsch, dem Stein Leichtigkeit und Eleganz zu verleihen, ohne dabei dessen materielle Natur zu verleugnen. Die fließenden Konturen, offenen Silhouetten und sorgfältig ausgearbeiteten Oberflächen seiner fertigen Werke lassen massive Blöcke aus Marmor, Diabas, Serpentinit, Travertin, Kalkstein oder Granit so erscheinen, als könnten sie sich biegen, neigen oder sogar schweben.

Dynamik und Statik sind für Diemert keine Gegensätze, sondern einander ergänzende Kräfte. Seine Skulpturen wirken oft, als befänden sie sich im Gleichgewicht: fest verankert und doch kurz vor der Bewegung; erkennbar menschlich, zugleich aber abstrakt und offen für Interpretationen.

Diemerts Werkreihe „Schwingung“ macht das Paradoxon des Steins in Bewegung besonders deutlich. In diesen Arbeiten verwandelt der Bildhauer dichte Materialien – Marmor, Granit, Travertin, Diabas, Anröchter Stein und sogar Bronze – in schlanke, fließende Formen, die in der Luft zu biegen, sich zu dehnen oder zu schwingen scheinen. Der Titel verweist auf eine „Vibration“ oder „Oszillation“ und trifft damit den Kern der Wirkung: Obwohl jede Skulptur fest aus einem massiven Block herausgearbeitet ist, suggerieren ihre geschwungenen Konturen Elastizität, Lebendigkeit und eine flüchtige Bewegung.

Diemert selbst spricht von der „Leichtigkeit des Steins“ und der „Flüchtigkeit der Form“ – fast wie ein Hauch von Wind. Die Werke laden den Betrachter dazu ein, für einen Moment zu glauben, dass Stein tatsächlich biegsam sein kann.

Seine Serientitel – Fluidum, Balance im Fluss, Metamorpha, Empora und Schwingung – spiegeln diesen Ansatz wider. Sie verweisen auf Transformation, Schwingung und Fluss: Qualitäten, die Diemert aus einem der ältesten und widerstandsfähigsten Materialien hervorholt, das in Kunst und Architektur Verwendung findet.

Diemerts Skulpturen sind in Privatsammlungen im In- und Ausland sowie im öffentlichen Raum vertreten. Er ist Mitglied im Bund Bildender Künstler (BBK), bei Sculpture Network, ArtPlaner und der Verwertungsgesellschaft (VG) Bild-Kunst. Zudem leitet er Steinbildhauerei-Seminare, in denen er sowohl handwerkliches Wissen vermittelt als auch einen Zugang zum Stein weitergibt, der Sensibilität ebenso schätzt wie Kraft.

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