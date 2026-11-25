Usbekistan liegt ziemlich exakt im Zentrum Zentralasiens. Das ist jener riesige Bereich des Globus, wo die Ländernamen auf -tan enden, mit China im Osten, dem Kaspischen Meer im Westen, Indien, Pakistan und dem Iran im Süden, und Russland im Norden. Uralte Kulturen sind in den Steppen und Gebirgen zu Hause.

Uns war eine Pressemitteilung von dort auf den Tisch geflattert. Sie berichtete von dem neuen Showroom für die usbekische Modemarke Dildora Kasimova in der City Mall der Hauptstadt Taschkent. Die Innenarchitektur kam vom Büro ARC Architects.

Dildora Kasimova ist eine inzwischen über die Landesgrenzen hinaus bekannte Modemarke in Usbekistan. Es gab Berichte über sie in Elle Kasachstan und Vogue Ukraine, zu denen wir unten verlinkt haben. Der Stil der jungen Designerin beruht auf der traditionellen Kleidung in der Region, eingebettet in moderne Aspekte. Hergestellt werden die Stücke von lokalen Handwerkern in den traditionellen Farben.

Auch die Arbeit des Büros ARC Architects hat ihre Wurzeln ausdrücklich in den alten Gestaltungen, wie uns Direktor Bobir Klichev schreibt. Dies nicht nur im Fall des Showrooms für Dildora Kasimova.

Er nennt die Grundgedanken des Designs: „Unser Konzept orientiert sich am Gästezimmer (mekhmonkhona), wie es in traditionellen Häusern der Region zu finden ist. Diese Bauweise zeichnet sich durch hohe Decken, natürliches Licht, das durch Sonnenschutzgitter (panjara) fällt, und zahlreiche Wandnischen aus.“

Und weiter: „Für die Innenausstattung haben wir lokale Materialien verwendet: Kalkstein, Dekorputz, Keramikfliesen und Messing; außerdem ist eine der Wände mit handbesticktem Stoff verkleidet.“

Der Kalkstein stammt aus der Gegend um die westlich von Tashkent gelegene Stadt Buchara, deren historisches Zentrum seit 1993 zum Weltkulturerbe zählt. „Wir verwenden ihn häufig in unseren Projekten; es ist ein wunderschöner, erschwinglicher Naturstein, der sich leicht bearbeiten lässt“, so Bobir Klichev.

Hier dient der Naturstein für die Tische und Konsolen, um die Kleidung zu präsentieren. Auch als Belag für den Fußboden wird er verwendet; es handelt sich dabei um eine Neuinterpretation traditioneller Ornamente aus Zentralasien.

Auffallend ist die Messingverkleidung der Treppe zum Balkon im 1. Stock.

Vielfach verwendet werden auch Keramikfliesen. Die an der Wand sind „handgefertigt in minimalistischem Design“.

Zusammenfassend schreibt Bobir Klichev zu seiner Leitlinie „Ethnische Motive & Minimalismus“: „Wir setzen uns dafür ein, die lokale Architektur und das lokale Design voranzubringen. Zentralasien blickt auf eine reiche Geschichte zurück; seine Architektur hat sich über Jahrtausende hinweg unter extremen klimatischen Bedingungen und mit begrenzten Baumaterialien entwickelt. Wir beschäftigen uns intensiv mit diesem Erbe und möchten darauf aufbauen.“

ARC Architects

Dildora Kasimova

Elle Kazakhstan

Vogue Ukraine

Fotos: ARC Architects