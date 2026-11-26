„Ça y est“ (Endlich fertig) schreiben die beiden Steinmetz-Weltreisenden Orianne Pieragnolo und Louis Dutrieux zur ARTE-Dokumentation ihres Aufenthalts in Georgien. „Nach fast drei Jahren Vorbereitung, Recherche, Dreharbeiten, Schnitt, Tonaufnahmen und vielem mehr… Hier ist endlich der Dokumentarfilm: ,Georgien – im Land der Steinmetze‘“.

Die beiden waren im Juli 2022 aufgebrochen, um auf ihrer „Route de la Pierre“ (Steinreise) mit Fahrrädern von Frankreich bis nach China und zurück zu fahren. Was sie vorhatten, war eine Forschungsreise: Sie wollten entdecken, wie ihr Beruf in anderen Ländern ausgeführt wird und welche Beispiele es für Architektur mit Naturstein dort gibt. Mehr noch: Sie wollten erkunden, welche Rolle die Steine und der Beruf für die Zivilisation gespielt haben.

Nach vielen Kilometern Richtung Osten hatten sie ihre Planung geändert: Zuletzt waren sie nach Georgien, das sie eigentlich schon durchstreift hatten, zurückgekehrt, diesmal mit einem Fernsehteam an ihrer Seite. Der Bericht ist nun in der ARTE-Mediathek abrufbar, leider nur zwei Sprachen: Französisch und Deutsch.

Sie schreiben: „Dieser Dokumentarfilm wurde im Juni 2025 gedreht gemeinsam mit Torniké und Maryam Machaïdze, Steinmetzen und Bildhauern, die sich auf Chukurtmas (traditionelle georgische Ornamente und Flachreliefs) spezialisiert haben. An ihrer Seite hatten wir die Gelegenheit, viele weitere Menschen kennenzulernen, deren Arbeit und Fachwissen mit Stein zu tun haben (Archäologen, Geologen und andere), die Sie ebenfalls in der Dokumentation entdecken werden.“

Arte Deutsch

Arte Französisch

Route de la Pierre