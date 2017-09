Tag der Offenen Tür bei Rexgranit in Brück unweit von Potsdam am 15. und 16. September 2017

Markenzeichen des Unternehmens sind kalibrierte Unmaßplatten mit 10, 8 oder 6 mm Dicke/ Gezeigt werden auch weiße Materialien aus Brasilien

Die Firma Rexgranit, Ewald Mattes und Sohn Marcus, hat uns eine Pressemitteilung zu ihrem Tag der Offenen Tür am 15. und 16. September 2017 geschickt. Das Unternehmen nahm im März 1993, vor fast 25 Jahren, am Standort in Brück unweit von Potsdam die Produktion auf. Eine seiner Entwicklungen sind dünne und große Unmaßplatten – „die Leichtigkeit des Steins“, wie es auf der Webpage heißt:



„Die Rexgranit GmbH in Brück in Brandenburg als einer der führenden Hersteller der King-Size-Plate, Unmaßtafeln in 10 – 8 – 6 mm Stärke, sowie als Spezialist für deutsche und brasilianische Hartgesteine veranstaltet am 15.09. und 16.09.17 (09.00-17.00 Uhr) wieder eine ihrer geschätzten Hausmessen auf dem modernen Betriebsgelände.

Eine große Auswahl an Blöcken und Rohtafeln können die Besucher und Geschäftspartner bestaunen, vor allem stehen neue Materialien aus Brasilien zur Auswahl. Die aktuell vergrößerte LKW-Flotte steht zur Anlieferung bereit.

Programm

* Besichtigung der modernen Fertigung der REXGRANIT;

* Unsere Partner LITHOFIN, BRETON und Consentino mit Silestone und DEKTON zeigen Ihre Neuigkeiten bzw. stehen für Ihre Fragen bereit;

* Informationen zur Herstellung der King-Size-Plate mit nur 6 mm Stärke;

* Große Auswahl an Blöcken und Rohplatten;

* Sehr schöne neue weiße brasilianische Materialen auf Lager;

* Unmaßtafeln verschiedener Materialien in 10mm – 8mm – 6mm;

* Unsere neue LKW-Flotte für die schnelle Anlieferung;

* Attraktive Messepreise und Messekonditionen.

Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt. Das Team von REXGRANIT freut sich ganz herzlich auf Ihr Kommen.“

Rexgranit GmbH, Gregor-von-Brück-Ring 5, 14822 Brück, Telefon: 033844 / 547-0, Mail

(10.09.2017)